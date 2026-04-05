Bursçu geçinen fuhuşçu Tanju hakkında şok iddia: ‘Haraç yoksa al sana mühür’

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yolsuzluk operasyonu sonrası tutuklanıp görevden alınmasından sonra skandallar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Sabah’tan Şule Tozcan’ın haberine göre Tanju Özcan'ın kurduğu rüşvet çarkında skandallar bitmek bilmiyor. Bolu esnafına kan kusturan Özcan'ın, kentin en eski fırıncılarından Hüseyin Hürremoğlu'nun 1985 yılından beri fırıncılık hizmeti veren dükkânını kaçak yapı diyerek mühürlettirdiği ortaya çıktı.

2022 yılında fırıncılarla yapılan toplantıda Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can'ın, fırıncılardan BOLSEV'e bağış yapmaları konusunda baskı yaptıkları belirlendi. Bunun karşılığında da yeni açılacak fırınlara ve ruhsat devir işlemi yapmak isteyenlere ruhsat vermedikleri öğrenildi. Ayrıca fırıncılardan bağış adı altında toplam 5 milyon lira haraç aldıkları ortaya çıktı. Fırının kapısına astığı duyuruda, yapılan haksızlığa isyan eden Hürremoğlu, 4 yıldır dükkânını yeniden açmak için verdiği mücadeleyi kazandı. Hürremoğlu, çeşitli yerlere yaptığı şikâyetler sonucunda eksik olduğu iddia edilen belgeleri belediyeden geri aldı.

FIRINCILARI BİLE HARACA BAĞLAMIŞLAR

Yaşanan adaletsizlikle ilgili konuşan Hürremoğlu, "1985 yılında hem valilik hem de belediyeden aldığımız izinlerle açtık kendi fırınımızı. Daha sonra kendimiz devam ettirmeyeceğimiz için 2001 yılında devrettik. 2022 yılında kiracı ruhsat almak için başvuru yaptı ama bize fırınımızın kaçak olması nedeniyle ruhsat verilemeyeceğini söylediler.

2015 yılında iş yeri açma ve çalışma yönetmeliğinin Bolu Belediyesi'ne geçtiğinde, Bolu Valiliği'nin tutanakla teslim ettiği ruhsat dosyalarının olmadığını söylediler. Fırınımızın ekmek fırını olduğuna dair bir belge olmadığını iddia ettikleri için ruhsat alamadık. Çeşitli yerlere başvuru yapsam da bir sonuç alamadım.

Daha sonra CİMER'e yaptığımız başvuruda süreci baştan sona anlattık. Tanju Özcan, fırıncılarla toplantı yapmış. Kentimizde yeni açılacak fırınlara ve kiraya vermek için ruhsat devri yapmak isteyenlere ruhsat verilmemesi karşılığında para vermeleri konusunda baskı yapmış. BOLSEV'e yardım adı altında para vermeleri için anlaşmışlar. Usulsüz yollarla ruhsat verilen fırıncılar var ama bu anlaşmada mağdur olan taraf biz olduk. 4 yılın ardından ruhsatımızı tekrar alacağız ama maddi ve manevi zararımız var." dedi.

ÖZCAN TUTUKLANINCA ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Geçtiğimiz aylarda öğrencilere burs sağlama amacıyla reklam adı altında zincir marketleri haraca bağlayan Özcan'ın 'icbar suretiyle irtikâp' soruşturması kapsamında görevden alınması ve tutuklanmasının ardından bazı fırıncıların Özcan hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.