Gündem
Bursçu geçinen fuhuşçu Tanju hakkında şok iddia: ‘Haraç yoksa al sana mühür’

Bursçu geçinen fuhuşçu Tanju hakkında şok iddia: ‘Haraç yoksa al sana mühür’

Bolu'da 40 yıldır fırıncılık yapan Hüseyin Hürremoğlu, CHP’li Bolu Belediyesi'ne haraç vermediği için 2022 yılında dükkânına mühür vuruldu. Kaçak yapı bahanesiyle dükkanı mühürlenen Hürremoğlu, 4 yıllık mücadelesinin sonucunda binanın kaçak olmadığını kanıtladı. Hürremoğlu, "Belediyeye haraç vermediğim için belgeler eksik diyerek kaçak fırın yalanıyla dükkanımızı mühürlediler. 4 yıl geçti belgeler bulundu diyorlar. Maddi ve manevi zararımız var" ifadelerini kullandı.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yolsuzluk operasyonu sonrası tutuklanıp görevden alınmasından sonra skandallar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Sabah’tan Şule Tozcan’ın haberine göre Tanju Özcan'ın kurduğu rüşvet çarkında skandallar bitmek bilmiyor. Bolu esnafına kan kusturan Özcan'ın, kentin en eski fırıncılarından Hüseyin Hürremoğlu'nun 1985 yılından beri fırıncılık hizmeti veren dükkânını kaçak yapı diyerek mühürlettirdiği ortaya çıktı.

2022 yılında fırıncılarla yapılan toplantıda Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can'ın, fırıncılardan BOLSEV'e bağış yapmaları konusunda baskı yaptıkları belirlendi. Bunun karşılığında da yeni açılacak fırınlara ve ruhsat devir işlemi yapmak isteyenlere ruhsat vermedikleri öğrenildi. Ayrıca fırıncılardan bağış adı altında toplam 5 milyon lira haraç aldıkları ortaya çıktı. Fırının kapısına astığı duyuruda, yapılan haksızlığa isyan eden Hürremoğlu, 4 yıldır dükkânını yeniden açmak için verdiği mücadeleyi kazandı. Hürremoğlu, çeşitli yerlere yaptığı şikâyetler sonucunda eksik olduğu iddia edilen belgeleri belediyeden geri aldı.

FIRINCILARI BİLE HARACA BAĞLAMIŞLAR

Yaşanan adaletsizlikle ilgili konuşan Hürremoğlu, "1985 yılında hem valilik hem de belediyeden aldığımız izinlerle açtık kendi fırınımızı. Daha sonra kendimiz devam ettirmeyeceğimiz için 2001 yılında devrettik. 2022 yılında kiracı ruhsat almak için başvuru yaptı ama bize fırınımızın kaçak olması nedeniyle ruhsat verilemeyeceğini söylediler.

2015 yılında iş yeri açma ve çalışma yönetmeliğinin Bolu Belediyesi'ne geçtiğinde, Bolu Valiliği'nin tutanakla teslim ettiği ruhsat dosyalarının olmadığını söylediler. Fırınımızın ekmek fırını olduğuna dair bir belge olmadığını iddia ettikleri için ruhsat alamadık. Çeşitli yerlere başvuru yapsam da bir sonuç alamadım.

Daha sonra CİMER'e yaptığımız başvuruda süreci baştan sona anlattık. Tanju Özcan, fırıncılarla toplantı yapmış. Kentimizde yeni açılacak fırınlara ve kiraya vermek için ruhsat devri yapmak isteyenlere ruhsat verilmemesi karşılığında para vermeleri konusunda baskı yapmış. BOLSEV'e yardım adı altında para vermeleri için anlaşmışlar. Usulsüz yollarla ruhsat verilen fırıncılar var ama bu anlaşmada mağdur olan taraf biz olduk. 4 yılın ardından ruhsatımızı tekrar alacağız ama maddi ve manevi zararımız var." dedi.

ÖZCAN TUTUKLANINCA ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Geçtiğimiz aylarda öğrencilere burs sağlama amacıyla reklam adı altında zincir marketleri haraca bağlayan Özcan'ın 'icbar suretiyle irtikâp' soruşturması kapsamında görevden alınması ve tutuklanmasının ardından bazı fırıncıların Özcan hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

İddianame kabul edildi: Ahlaksız Tanju'ya bu kez şantaj davası
CHP'li Tanju 41 yıllık esnafa kan kusturmuş

Tanju'nun adamı da şişeye takıldı!

Tanju'nun kasayı teslim ettiği adama 34 dava

Tanju Özcan'ın kuzenleri birbirine girdi! Aile içi hukuk kavgası kaçak yapı operasyonuna dönüştü

Ahmet

Bütün bunlar yaşanırken bunlara neden sahip çıkmadı Ak parti il başkanlığı.

Sezgi

Bunu garibanlara yapan zihniyet yarın başa gelseler donunuza kadar sizi soyarlar ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getirirler sakın hata yapıp ülkeyi bunlara teslim etmeyin
