Savaş çanları çalıyor! Putin hepsini orduya çağırdı

Ukrayna ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında bir süredir yükselen gerginlik devam ediyor.

Konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik bir hamle geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, “2021 yılında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nde ve Federal Güvenlik Hizmeti'nde askeri eğitim görmek için yedek niteliği taşıyan tüm askerliğe uygun Rus vatandaşlarının çağrılması" talimatına yer verildi. Putin'in imzaladığı talimat, bugün (26 Nisan Pazartesi) itibariyle yürürlüğe giriyor.

Askerlik yapmanın zorunlu olduğu Rusya'da bu yıl bahar celp dönemi, 1 Nisan'da başladı. 15 Temmuz'a kadar sürecek olan bahar celp döneminde Rus silahlı kuvvetlerine 135 binden fazla kişinin katılması planlanıyor. 2019'un sonbaharındaki celp döneminde 132 bin kişi orduya katılırken, 2020 sonbaharındaki dönemde 128 bin kişi hizmete çağrılmıştı.