Savaş bitti denilmişti! Uçak düşürüldü

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde devam eden çatışmalarda hükümet güçlerine ait bir savaş uçağının düşürüldüğü bildirildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Etiyopya Başbakanı Abi Ahmed'in ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde devam eden askeri operasyonun başkent Mekelle'nin ele geçirilmesiyle sona erdiği açıklamasından bir gün sonra bölgeden dikkat çeken bir haber geldi.

Tigray'da federal ordu güçlerine karşı savaşan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri tarafından yapılan açıklamada, Etiyopta Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının bölgede düşürüldüğü pilotun ise canlı olarak yakalandığı belirtildi.

Reuters'ın da abonelerine servis ettiği bilginin ardından TPLF güçleri pilota ait olduğu belirtilen görüntüleri de kamuoyuna servis etti.

Öte yandan TPLF güçleri bölgede devam eden çatışmalarda bir kasabayı federal ordu güçlerinden geri aldıklarını iddia ediyor.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Tigray bölgesinin başkenti Mekelle'nin TPLF güçlerinden geri alındığını ve bölgede 4 Kasım'dan bu yana devam eden askeri harekatın başarılı bir şekilde sonlandığını belirtmişti.

Kaynak: Mepa News