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Dünya Savaş bitiyor mu? O ülke Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açacak
Dünya

Savaş bitiyor mu? O ülke Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açacak

​İspanya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğinin yeniden açılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 17:54:00 -
Savaş bitiyor mu? O ülke Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kiev'deki İspanya büyükelçiliğinin ilerleyen günlerde yeniden açılacağını belirterek, "İspanya'nın Ukrayna halkına olan bağlılığının bir göstergesi olarak büyükelçiliği yeniden açıyoruz." dedi.

Ukrayna'da yaşananların "Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş" olmadığını bildiren Sanchez, savaşın İspanya'ya "apaçık" bir ekonomik zarar verdiğini vurgulayarak, "Eğer hiçbir şey yapmasaydık ve Putin'in Ukrayna'yı ele geçirmesine izin verseydik, savaşın maliyeti daha da yüksek olurdu." ifadelerine yer verdi.

Kiev'deki İspanya Büyükelçiliği, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından 25 Şubat'ta boşaltılmıştı. (İLKHA)

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