  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransa'da hastane randevusu çıkışı: 5 Euro ceza geliyor! Yapmayanların başı ağrıyabilir

Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz!

Rusya'dan beklenmedik karar, vatandaşlarına çağrı! Devlet yetkilileri, 'Seyahat etmeyin' diyerek duyurdu

Kiyosaki’den enflasyon uyarısı: Başımız dertte!

Otomobil tur otobüsüne çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Yeni tren ağı! 17-19 Nisan'da seferler yapılacak

Akaryakıt fiyatları 11 Nisan 2024! Araba sahipleri: İstanbul, Ankara, İzmir'in LPG, motorin, benzin fiyatı

İki kişinin ölümüne sebebiyet veren motosikletli teröriste ödül gibi ceza!

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu! Yapay zeka belirledi...Fenerbahçe şokta

Emekli olacak olanlar ve çalışanlar dikkat! İşverenler yan hakları artırdı: Yemek kartı, yol ücreti, emeklilik planı...
Dünya Savaş bir ülkeye daha mı sıçrıyor? İsrail: Biz hazırız
Dünya

Savaş bir ülkeye daha mı sıçrıyor? İsrail: Biz hazırız

Yeniakit Publisher
2024-04-11 23:18:00 -
Savaş bir ülkeye daha mı sıçrıyor? İsrail: Biz hazırız

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İran’dan gelebilecek saldırılara karşı hazırlıklara değinerek, “Tetikteyiz ve çeşitli senaryolar için son derece hazırlıklıyız. Durumu sürekli değerlendiriyoruz. IDF'nin sahip olduğu çeşitli kabiliyetleri kullanarak saldırı ve savunmaya stratejik ortaklarımızla birlikte hazırız” dedi.

İsrail’in İran güvenlik güçlerinin ölümüne yol açan saldırıları iki ülke arasındaki ipleri gererken, son olarak Şam'da İran Konsolosluğunun hedef alınması gerilimi doruğa çıkardı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın konsolosluğun hedef alınmasının karşılıksız bırakılmayacağını söylemesi İsrail ve ABD’yi teyakkuza geçirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran’dan gelebilecek saldırılara yönelik yapılan hazırlıklara değinerek, “Tetikteyiz ve çeşitli senaryolar için son derece hazırlıklıyız. Durumu sürekli değerlendiriyoruz. IDF'nin sahip olduğu çeşitli kabiliyetleri kullanarak saldırı ve savunmaya stratejik ortaklarımızla birlikte hazırız” dedi.

“ABD silahlı kuvvetleriyle stratejik ilişkimiz güçlü”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla’nın İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile bölgedeki güvenlik sorunlarını değerlendirmek üzere bu sabah ülkeye geldiğini belirten Hagari, "ABD silahlı kuvvetleriyle stratejik ilişkimiz güçlü ve sıkı. İran topraklarından yapılacak bir saldırı, İran'ın Orta Doğu'daki durumu tırmandırma ve başkalarının arkasına saklanmayı bırakma niyetinin açık bir kanıtı olacaktır” şeklinde konuştu.

Hagari, çok başarılı bir hava savunma kabiliyetlerinin olduğunu vurgulayarak, sivillerin mevcut ve değişmeyen İç Cephe Komutanlığı yönergelerine uymaya devam etmeleri ve tetikte olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Joe Biden İran-İsrail geriliminde safını tuttu!
Joe Biden İran-İsrail geriliminde safını tuttu!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Joe Biden İran-İsrail geriliminde safını tuttu!

İş dünyasından İsrail'e kısıtlama kararına destek
İş dünyasından İsrail'e kısıtlama kararına destek

Ekonomi

İş dünyasından İsrail'e kısıtlama kararına destek

Almanya'nın İsrail korkusu bunu da yaptırdı! O uçuşları askıya aldı
Almanya'nın İsrail korkusu bunu da yaptırdı! O uçuşları askıya aldı

Dünya

Almanya'nın İsrail korkusu bunu da yaptırdı! O uçuşları askıya aldı

İsrail'den Kıbrıs'ta savaş provası!
İsrail'den Kıbrıs'ta savaş provası!

Dünya

İsrail'den Kıbrıs'ta savaş provası!

İsrail’e ticaret devam ediyor mu? Beklenen açıklama geldi
İsrail’e ticaret devam ediyor mu? Beklenen açıklama geldi

Ekonomi

İsrail’e ticaret devam ediyor mu? Beklenen açıklama geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23