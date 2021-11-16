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Dünya Savaş an meselesi! Ermenistan o ülkeyi acil olarak bölgeye çağırdı
Dünya

Savaş an meselesi! Ermenistan o ülkeyi acil olarak bölgeye çağırdı

Dağlık Karabağ'da Ermenistan provokasyonları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Erivan yönetimi Azerbaycan Ordusu'nun cevap vermesi üzerine Rusya'dan acil olarak yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 15:18:00 -
Savaş an meselesi! Ermenistan o ülkeyi acil olarak bölgeye çağırdı

Ermenistan Hükümeti, 29 Ağustos 1997'de yapılan ''Savunma Anlaşmasına'' dayanarak Rusya'dan sınırların korunması için yardım istedi. Erivan, tarihi Azerbaycan toprağı olan Zengezur'un kaybedilmesinden korkuyor.

Dağlık Karabağ'da son haftalarda sıklıkla Azerbaycan cephe hatlarına saldırı düzenleyen ve ateşkesi ihlal eden Ermenistan, bugün Rusya'dan resmen yardım istedi.

Rus devlet ajansı TASS'ta yer alan habere göre Ermenistan Hükümeti, 29 Ağustos 1997'de yapılan ''Savunma Anlaşmasına'' dayanarak Rusya'dan sınırların korunması için yardım istedi. Erivan, tarihi Azerbaycan toprağı olan Zengezur'un kaybedilmesinden korkuyor.

Azerbaycan Ordusu anında karşılık verdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iki ülke sınırının Laçın istikametinde Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine top atışlarıyla saldırdığını duyurdu. Açıklamaya göre; Azerbaycan ordusu anında karşılık verdi. Bu sebepten ötürü Ermenistan'a ait tanksavar ve havan topunun imha edildi.

Bunların yanında Azerbaycan ordusu, sınır hattında bulunan Ermenistan ordusuna ait çok sayıda mevziyi de yok etti.

Ermeniler şokta

Ermeni haber ajansı, çıkan çatışmalarda şu ana kadar Ermenistan tarafında 10 ölü, 6 yaralı ve 11 askerin de esir alındığını aktardı.

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