Savaş Almanya'yı vurdu! Alman ekonomisinde 30 yıl sonra ilk

Alman ekonomisi, Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji krizinin yanı sıra enflasyon, faiz artışları, salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi ve arz dar boğazları gibi birçok sorunla da karşı karşıya bulunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa ekonomilerini artan enerji ve gıda fiyatları karşısında zor durumda bırakırken, Almanya'nın, artık diğer ülkelerden satın aldığından daha fazlasını ihraç edememesi dikkati çekiyor.

Tedarik zinciri kesintileri yaşıyor

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip ülke, yükselen enflasyon ve sanayisini baskılayan tedarik zinciri kesintileri nedeniyle iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana ilk aylık ticaret açığını mayısta verdi.

Euro dolara karşı 20 yılın en düşük seviyesinde

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde resesyon endişelerinin artması, doğal gaz fiyatlarının yükselmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesiyle dün euro dolara karşı 20 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

İhracatı düştü ithalatı arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) son açıkladığı verilere göre, Almanya'nın ihracatı, yüzde 0,9 artış beklentisine karşın Avrupa Birliği'nden (AB) gelen zayıf taleple mayısta yüzde 0,5 düşerek yaklaşık 125 milyar euro oldu. İthalat ise yüzde 2,7 artarak yaklaşık 126 milyar euroya yükseldi.

Dış ticaret açığı 1,03 milyar euro oldu

30 yıldır ticaret fazlası veren ülkenin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret açığı 1,03 milyar euro oldu. Böylece Alman ekonomisi 1991 yılından beri ilk kez dış ticaret açığı verdi. Nisan 2022'de Almanya'nın dış ticaret fazlası 3,1 milyar avro olarak gerçekleşmişti.

Almanya'nın dış ticaret fazlası Mayıs 2021'de 13,4 milyar euro olarak kayıtlara geçmişti. Mayıs 2021'e göre ihracat yüzde 11,7, ithalat faturası da yüzde 27,8 arttı.

İki Almanya'nın birleşmesinden bu yana yaşanan ilk ticaret açığı

Mayısta yıllık bazda Almanya'da ihracat fiyatları yüzde 15,9, ithalat fiyatları da yüzde 30,6 arttı. İki Almanya'nın birleşmesinden bu yana yaşanan ilk ticaret açığı, fiyat değişimlerini ve ülkenin devam eden ihracat zayıflığını yansıtıyor.

Geçen yıl ihracat fazlası 172,5 milyar euro

Almanya'nın 2021 ihracatı, üretimde yaşanan ham madde sıkıntısı ve kesintiye uğrayan küresel tedarik zincirlerine karşın salgının etkilerinden kurtularak 1 trilyon 375,6 milyar euro olarak gerçekleşmişti. Ülkenin ithalatı da 1 trilyon 203,1 milyar euro olmuştu. Ülkenin dış ticaret fazlası ise yaklaşık 172 milyar euro seviyesinde gerçekleşerek düşüşünü 5'inci yıla taşımıştı.

Almanya, 2020'de 180 milyar 427 milyon euro, 2019'da 224 milyar euro, 2018'de 228 milyar 720 milyon euro, 2017'de 247 milyar 946 milyon euro, 2016'da 248 milyar 916 milyon euro ve 2015'te 244 milyar 310 milyon euro dış ticaret fazlası verdi.

Enerji maliyetleri yaz aylarında da sürecek

Ticaret açığının yüksek enerji maliyetleriyle yaz aylarında da devam etmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa genelinde enerji faturalarını yukarı çekerek enflasyonu artırırken, petrol ve gaz ithalatına bağımlı ülkelerin ticaret dengesini de etkiliyor.

Almanya; İtalya, Fransa ve İspanya gibi Avrupa ülkeleriyle beraber özellikle Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından enerji ve gıda ürünleri için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor. Almanya'nın ticaret açığının yüksek enerji maliyetleri nedeniyle yaz aylarında da devam etmesi bekleniyor.