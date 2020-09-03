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Spor Satrançta Antrenör Gelişim Semineri çevrim içi yapıldı
Spor

Satrançta Antrenör Gelişim Semineri çevrim içi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:46:43 -
Satrançta Antrenör Gelişim Semineri çevrim içi yapıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu, 3. ve 4. Kademe Antrenör Gelişim Semineri'nin ikincisini çevrim içi düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan seminerin, "Açılış hazırlığı", "Oyun ortası çalışması" ve "Oyun sonu çalışması" konu başlıklarında gerçekleştirildiği belirtildi.

Uluslararası Satranç Federasyonu eğitmenlerinden Ata Seçer'in verdiği eğitimle başlayan seminer, antrenörler kurulu başkanı Yakup Erturan tarafından düzenlenen eğitimle sona erdi.

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