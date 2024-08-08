  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 'Satranç'a zehir karıştı
Dünya

'Satranç'a zehir karıştı

Yeniakit Publisher
2024-08-08 00:20:00 -
'Satranç'a zehir karıştı

Rus santranççı Amina Abakarova, oyun tahtasına cıva dökerek rakibini zehirlediği iddiasıyla men cezası aldı.

Rusya Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Mahaçkale'de düzenlenen turnuvada rakibini zehirleme teşebbüsünde bulunan Abakarova'nın ulusal müsabakalardan geçici olarak men edildiği duyuruldu. Abakarova'nın yürütülen hukuki sürecin sonuçlanmasının ardından ömür boyu men cezası alabileceği ifade edildi.

Olaya ilişkin Rusya basınında yer alan haberlere göre turnuvanın başlamasının ardından Abakarova'nın rakibi Umayganat Osmanova, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra kamera kayıtlarını inceleyen yetkililer, Abakarova'nın rakibini zehirleme amacıyla oyun tahtasına cıva döktüğünü tespit etti.

Osmanova'nın kendisini ve yakınlarını hoş olmayan şeyler söyleyerek rahatsız ettiğini savunan Abakarova ise yaşanan durumun satranç ya da turnuvayla ilgisi olmadığını öne sürerek eylemlerini "şahsi husumetle alakalı fevri bir karar" olarak açıkladı.

Ayrıca gözaltında tutulan Abakarova hakkında sağlığa zarar verme suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Satranç şampiyonu terör listesine alındı!
Satranç şampiyonu terör listesine alındı!

Dünya

Satranç şampiyonu terör listesine alındı!

Eğitim hayatındaki sınav stresini satrançla yendi
Eğitim hayatındaki sınav stresini satrançla yendi

Aktüel

Eğitim hayatındaki sınav stresini satrançla yendi

Beyin çipi takılan felçli hasta düşünce gücüyle satranç oynadı!
Beyin çipi takılan felçli hasta düşünce gücüyle satranç oynadı!

Aktüel

Beyin çipi takılan felçli hasta düşünce gücüyle satranç oynadı!

Erdoğmuş, 12 yaşında satrançta "büyükusta" oldu
Erdoğmuş, 12 yaşında satrançta "büyükusta" oldu

Yaşam

Erdoğmuş, 12 yaşında satrançta "büyükusta" oldu

13 yaşındaki Türk, dünyanın en iyi satranç ustasını 41 saniyede mat etti
13 yaşındaki Türk, dünyanın en iyi satranç ustasını 41 saniyede mat etti

Spor

13 yaşındaki Türk, dünyanın en iyi satranç ustasını 41 saniyede mat etti

Hasan Arat’ın Ali Koç pişmanlığı: Sessizliğini bozdu: Satranç hamlesi gibi olacak…
Hasan Arat’ın Ali Koç pişmanlığı: Sessizliğini bozdu: Satranç hamlesi gibi olacak…

Spor

Hasan Arat’ın Ali Koç pişmanlığı: Sessizliğini bozdu: Satranç hamlesi gibi olacak…

Erdoğan, küresel bir satranç ustası! O hamleleri bütün dünyayı şaşkına çevirdi
Erdoğan, küresel bir satranç ustası! O hamleleri bütün dünyayı şaşkına çevirdi

Medya

Erdoğan, küresel bir satranç ustası! O hamleleri bütün dünyayı şaşkına çevirdi

Erdoğan, küresel bir satranç ustası! O hamleleri bütün dünyayı şaşkına çevirdi
Erdoğan, küresel bir satranç ustası! O hamleleri bütün dünyayı şaşkına çevirdi

Medya

Erdoğan, küresel bir satranç ustası! O hamleleri bütün dünyayı şaşkına çevirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23