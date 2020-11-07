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Spor Satranç kulüpleri çevrim içi toplantıda bir araya gelecek
Spor

Satranç kulüpleri çevrim içi toplantıda bir araya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-11-07 10:14:44 -
Satranç kulüpleri çevrim içi toplantıda bir araya gelecek

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu, 16-18 Kasım tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek toplantılarla, kulüplerin bir araya geleceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Satranç Birinci, İkinci Ligi, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi ve Türkiye Kulüpler Şampiyonası Final takımlarıyla yapılacak toplantılar "Zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Kulüplerin görüş ve önerilerinin alınacağı, gündem maddelerinin değerlendirileceği toplantılar, TSF Başkanı Gülkız Tulay'ın başkanlığında organize edilecek.

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