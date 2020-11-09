Satranç Federasyonu Başkanı Tulay: "Salgın döneminde satranç rüzgarı esti"

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, salgın döneminde satranç rüzgarı estiğini söyledi.

Satrancın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ara verilmeden düzenlenen çeşitli faaliyetlerle öne çıktığını söyleyen Tulay, yeni normalde gerçekleştirdikleri projelere ve yeni sezon etkinliklerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Salgın dönemine hazırlıksız yakalanıldığını ancak yeni koşullara uygun bir çok çevrim içi çalışmanın yürütüldüğünü belirten Tulay, "Salgın tüm dünyada olduğu gibi spor branşları için de çok zorlayıcı bir süreç ancak satranç ailesi olarak dijital dünyadaki tecrübemizi arttırarak bu döneme yönelik faaliyetler, etkinlikler ve projeleri hayata geçirdik. Yeni normalde salgın kurallarına uyarak açık alanlarda çok önemli projeler organize ettik. Bu yıl 6. kez düzenlediğimiz 'Sokakta Satranç Var Projesi', yine çok renkli görüntülere sahne oldu. 'Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap' sloganıyla hayata geçirdiğimiz projemiz, Türkiye’nin dört bir yanındaki satranç sevdalıların katılımı ile büyük yankı uyandırdı. Balkonlardan sahillere, parklardan tarlalara kadar yurdun her noktasına satranç sevgisini taşıyan 7'den 70'e tüm vatandaşlar, heyecan dolu karşılaşmalar yaptı."ifadelerini kullandı.





- "Yüz yüze ilk turnuvamızı düzenleyeceğiz"





"Salgın döneminde satranç rüzgarı esti" diyen Tulay, salgın sürecinde çevrim içi düzenlenen organizasyonların ilk kez, 2020 Türkiye Satranç Şampiyonası ile kapalı alana taşınacağını söyleyerek, "Dünyada salgın kurallarına uygun şekilde satranç turnuvaları düzenlenmeye başlandı. Biz de federasyonumuzun ulusal faaliyeti olarak yeni normalde yüz yüze ilk turnuvamızı düzenleyeceğiz. Sadece davetli ve sınırlı sayıda sporcu ile yüz yüze gerçekleştireceğimiz Türkiye Satranç Şampiyonası, yeni normalimizde bizim için bir ilk olacak."değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonanın salgına karşı alınacak tedbirler gözetilerek yapılacağını vurgulayan Tulay, şunları kaydetti:

"2020 Türkiye Satranç Şampiyonası’nı, eski Türkiye şampiyonu Hasan Ferit Boysan adına, Güriş Holding sponsorluğunda, 11-21 Kasım tarihleri Antalya’da Mirage Park Resort Hotel'de gerçekleştireceğiz. Şampiyonayı düzenleyeceğimiz otel, salgın şartlarını ulusal ve uluslararası standartlarda eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor. Şampiyona öncesinde de katılımcı sporcularımız için her türlü önlemi alacağız ve özel bilgilendirmeler yapacağız. Yeni normalde yüz yüz ilk turnuvamızın satranç ve spor dünyasına hayırlı olmasını diliyorum."