Satranç nasıl oynanır? | Satranç öğrenmek isteyenler bunun için hangi adımları izlemeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, satranç nasıl öğrenilir? İnternette satranç oynamak isteyenler ise bu oyunun nereden nasıl oynamaları gerektiğini araştırıyor. Telefona satranç nasıl indirilir?

Satranç kuralları

Satranç kuralları pdf| Zeka oyunu denildiğinde akla gelen ilk oyunlardan olan satranç, en esik oyunlardan biridir. Bu zeka oyununu öğrenmek isteyenler kurslara katılmadan kitap ya da metin okuyarak satranç öğrenip öğrenemeyeceklerini merak ediyor. Peki, satranç nasıl oynanır?

65 karelik bir tahta üzerinde oynanan satrançta 16 koyu, 16 açık renkli taş bulunur. 32 taş ile oyuncular zeka ve hamle yeteneklerini konuşturur.

Her takımda 8 piyon, 2 kale, 2 fil, 2 at, 1 şah ve 1 vezir bulunur.

Satranç kurallarını ve taş hareketlerini öğrenmek için Türkiye Satranç Federasyonu internet sitesine göz atabilir ya da çeşitli uygulamalara göz atabilirsiniz.

Online satranç oyna

Ücretsiz satranç oyna | İnternet üzerinden çevrimiçi rakiple satranç oynayabilirsiniz. Bunun için pek çok internet sitesi bulunuyor. Ancak oyun oynayacağınız internet sitesinin güvenli olup olmadığını internetten araştırmanız önemli olacaktır. Çünkü bazı siteler zararlı içerikler barındırabiliyor.

Satranç indir

En güzel satranç oyunu indir | Çevrimiçi satranç oyunlarını telefon ya da bilgisayarınızdan oynayabilirsiniz. Uygulama sitelerinden bilgisayarınız için satranç uygulamaları indirebilirsiniz. Mobil cihazlarınız içinse Play Store ve App Store’dan çeşitli uygulamaları indirebilirsiniz.

Ücretsiz satranç kursları

Satranç kursları İstanbul| Satranç öğrenmek isteyenler ücretsiz kursların olup olmadığını merak ediyor. Türkiye Satranç Federasyonu ve çeşitli belediyeler her yaş grubu için pek çok ücretsiz kurs imkanı sağlıyor. Yaşadığınız il ve ilçenin belediyelerinin kurslarına göz atabilirsiniz. Ayrıca Türkiye Satranç Federasyonu sitesine göz atarak kurslar hakkında bilgi edinebilirsiniz.