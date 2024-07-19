Satmak istiyorlardı: Çinli fonları 42,6 milyar dolarlık menkul kıymeti elden çıkardı! Rekor ABD tahvili satışı

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Çinli fonlar, Hazine, ajans, şirket ve diğer tahvillerin yanı sıra hisse senetlerinden oluşan net 42,6 milyar dolar değerinde uzun vadeli menkul kıymeti elden çıkardı.

Global X Management Co. yatırım stratejisti Billy Leung, bu yılın ilk beş ayındaki satışların 79,7 milyar dolar ile Ocak-Mayıs dönemi için tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Çinli yatırımcıların ABD başkanlık seçimleriyle ilgili belirsizlik nedeniyle risk azaltmak için Amerikan menkul kıymetlerini satmış olabileceğini vurguladı.

Leung ayrıca "ABD doları varlıklarını azaltmak için olası bir siyasi etki" olduğunu ifade etti.

Satışların yarısından fazlası Hazine tahvillerinde gerçekleşti, bunu ajans borçları ve hisse senetleri izledi.

Çin, Hazine tahvillerinin en büyük yabancı sahiplerinden biri ve bu tahvillerin akışı hem tahvil yatırımcıları hem de jeopolitik stratejistler tarafından yakından izleniyor.

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