  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sandığa gidince unutulur! CHP’nin kalesinde perişan eden görüntüler

Fenerbahçe 4 yıllık anlaşma sağladı! Yıllık ücreti belli oldu: Takım sessizliğini bozdu…

Üçüncü Dünya Savaşında hedef Türkiye’dir! İstanbul’un üzerinde demir kubbe var mı?

Dünyanın gözü Türkiye'deki bu tarlada! Güneş doğana kadar nöbet tutuluyor, resmen hazine var

Çalık Holding, madencilik şirketini İngilizlere sattı: 290 milyon dolara satın aldı!

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tedirgin eden Teknik direktör hamlesi! Şoklara uğramayalım inşallah…

İzahı yok! 4 kişi feci şekilde ölmüştü: Aynı alt geçitte 7. kez TIR devrildi!

İsrail katliamlarından kurtulan çocuklar da tehlikede! Gazze'deki atık sularda korkunç tespit

Ramazan Kurtoğlu'ndan tedirgin eden altın tavsiyesi: Şoklara hazırlıklı olun

Sahtekar olmak istemiyorsanız dikkat! Bunu yapan kiracı veya ev sahibi yanar
Dünya Satmak istiyorlardı: Çinli fonları 42,6 milyar dolarlık menkul kıymeti elden çıkardı! Rekor ABD tahvili satışı
Dünya

Satmak istiyorlardı: Çinli fonları 42,6 milyar dolarlık menkul kıymeti elden çıkardı! Rekor ABD tahvili satışı

Yeniakit Publisher
2024-07-19 21:04:00 - 2024-07-19 21:06:13
Satmak istiyorlardı: Çinli fonları 42,6 milyar dolarlık menkul kıymeti elden çıkardı! Rekor ABD tahvili satışı

Çinli yatırımcılar açıkladı! En büyük şirketi Mayıs ayında rekor miktarda ABD hisse senedi ve tahvili sattı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Çinli fonlar, Hazine, ajans, şirket ve diğer tahvillerin yanı sıra hisse senetlerinden oluşan net 42,6 milyar dolar değerinde uzun vadeli menkul kıymeti elden çıkardı.

Global X Management Co. yatırım stratejisti Billy Leung, bu yılın ilk beş ayındaki satışların 79,7 milyar dolar ile Ocak-Mayıs dönemi için tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Çinli yatırımcıların ABD başkanlık seçimleriyle ilgili belirsizlik nedeniyle risk azaltmak için Amerikan menkul kıymetlerini satmış olabileceğini vurguladı.

Leung ayrıca "ABD doları varlıklarını azaltmak için olası bir siyasi etki" olduğunu ifade etti.

Satışların yarısından fazlası Hazine tahvillerinde gerçekleşti, bunu ajans borçları ve hisse senetleri izledi.

Çin, Hazine tahvillerinin en büyük yabancı sahiplerinden biri ve bu tahvillerin akışı hem tahvil yatırımcıları hem de jeopolitik stratejistler tarafından yakından izleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23