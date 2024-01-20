  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye bu 10 savaş uçağından birini mi alacak? Masadaki seçenekler herkesi şaşkına çevirecek

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki ilk görüntüleri

AK Parti'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu! İşte tam liste

MOSSAD'çı Özdağ'dan 'yuh' dedirten çıkış: 'PKK'ya karşı başarılı olmadık, onlar geri çekildi'

Yabancılar resmen çıldırdı! 10 gündür Türk borsasında o hisseleri toplamaya başladı

Bu kuralları bilmeniz yeterli! Araç kiralamada sürpriz yaşamayın

Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, 37 belediye başkan adayını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük silahımız...

Bakan Güler’den çarpıcı açıklamalar! Güçlü deniz kuvvetleri tercih değil…
Ekonomi Satışlar düştü! Galericiler, faizler faizlerin gözden geçirilmesini istiyor
Ekonomi

Satışlar düştü! Galericiler, faizler faizlerin gözden geçirilmesini istiyor

Yeniakit Publisher
2024-01-20 22:21:00 -
Satışlar düştü! Galericiler, faizler faizlerin gözden geçirilmesini istiyor

Galericiler, otomotiv sektöründe yaşanan durgunluk nedeniyle faizlerin revize edilmesini talep ediyor.

Otomotiv ve inşaat sektörlerinde faizlerin revize edilmesi gerektiğini söyleyen galerici Ahmet Yurtlu, vade sürelerinin 24 ayı geçmemesinin yüklü ödemeler getirdiğini söyledi. Yurtlu, “Faiz konusu revize edilmez ise lokomotif olan otomotiv ve inşaat sektörlerinin önü açılmazsa, bir destek sağlanmazsa bir kilit pozisyon var. Onun için otomotiv ve emlak konusunda faiz indirimi yapılması ya da vade sürelerinin uzatılması gerekiyor. Daha önce 60 aya kadar olan vadeler vardı. Şu anda bu konuda birçok banka 24 ay vadenin üzerine çıkmıyor. Bu da aya vurduğunuz zaman 25,30 ve 40 bin TL’lere yakın ödeme çıkıyor. Bunu da tabi ki birçok kişi kaldıramıyor” şeklinde konuştu.

Yurtlu, ödemelerin biraz daha fazla aya yayılmasının ve bazı sektörlerde faiz konusunda ayrıcalık tanınmasının gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Nissan Türkiye 2024’e dikkat çeken kampanyalarla girdi! Bu fırsat kaçmaz! Faizleri sıfırladı!
Nissan Türkiye 2024’e dikkat çeken kampanyalarla girdi! Bu fırsat kaçmaz! Faizleri sıfırladı!

Otomotiv

Nissan Türkiye 2024’e dikkat çeken kampanyalarla girdi! Bu fırsat kaçmaz! Faizleri sıfırladı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uzaktan sözleşme imkanı da tanınıyor! Sözleşme sınırları yükseldi faizsiz konutun önü açıldı
Uzaktan sözleşme imkanı da tanınıyor! Sözleşme sınırları yükseldi faizsiz konutun önü açıldı

Ekonomi

Uzaktan sözleşme imkanı da tanınıyor! Sözleşme sınırları yükseldi faizsiz konutun önü açıldı

Goldman Sachs! Dev banka: Fed, ECB ve BoE’nin dünya çapında artan faiz kararlarıyla ilgili yeni tahminini paylaştı
Goldman Sachs! Dev banka: Fed, ECB ve BoE’nin dünya çapında artan faiz kararlarıyla ilgili yeni tahminini paylaştı

Ekonomi

Goldman Sachs! Dev banka: Fed, ECB ve BoE’nin dünya çapında artan faiz kararlarıyla ilgili yeni tahminini paylaştı

Fed yetkilisinden faiz indirimi uyarısı
Fed yetkilisinden faiz indirimi uyarısı

Ekonomi

Fed yetkilisinden faiz indirimi uyarısı

Fitch Ratings'ten faiz açıklaması! İşte 2024 beklentisi
Fitch Ratings'ten faiz açıklaması! İşte 2024 beklentisi

Ekonomi

Fitch Ratings'ten faiz açıklaması! İşte 2024 beklentisi

Tarih verdiler! Türkiye faiz indirimine gidebilir
Tarih verdiler! Türkiye faiz indirimine gidebilir

Ekonomi

Tarih verdiler! Türkiye faiz indirimine gidebilir

Tarih verdiler! Türkiye faiz indirimine gidebilir
Tarih verdiler! Türkiye faiz indirimine gidebilir

Ekonomi

Tarih verdiler! Türkiye faiz indirimine gidebilir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23