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Teknoloji Satış görüşmeleri başladı! Müslüman ülkenin savaş uçaklarının peşine düştüler
Teknoloji

Satış görüşmeleri başladı! Müslüman ülkenin savaş uçaklarının peşine düştüler

Yeniakit Publisher
2024-06-29 15:03:35 - 2024-06-29 15:03:35
Satış görüşmeleri başladı! Müslüman ülkenin savaş uçaklarının peşine düştüler

Hindistan ve Katar, Hindistan Hava Kuvvetleri’ne (IAF) Mirage 2000 savaş uçaklarının satışını görüşüyor.

Economic Times tarafından yapılan habere göre Katar’dan üst düzey bir ekip, MiG savaş uçaklarının emekliye ayrılması sürecinde savaş gücünü artırmayı amaçlayan Hindistan Hava Kuvvetleri’ne Mirage 2000 savaş uçaklarının satışını görüşmek üzere Yeni Delhi’de bulundu.

Kaynaklar, Katar’a ait Mirage 2000-5 modernizasyon standartlarına göre konfigüre edilmiş olan savaş uçaklarının, Hindistan Hava Kuvvetleri bünyesinde hâlihazırda hizmette olan 2 filo Mirage uçaklarına iyi bir katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Hindistan Hava Kuvvetleri’nin temel savaş uçaklarından biri olan Fransız yapımı Mirage 2000’ler artık üretimde değil. Fakat Mirage 2000 savaş uçaklarının önümüzdeki on yıl boyunca Hindistan’a hizmet etmesi bekleniyor.

Kaynaklar, Hindistan’ın teklifi değerlendirebileceğini ve bu değerlendirme sürecinde kendi Mirage 2000 uçak filosuyla sunulan uçakların uyumluluğunu dikkate aldığını belirtmekte. Bu bağlamda tedarik edilecek uçaklar, Hindistan’ın mevcut Mirage 2000 savaş uçaklarından daha ileri teknolojiye sahip. Ancak Hindistan ve Katar’ın savaş uçaklarının motorları aynı olduğundan, Hindistan’ın bu işlemi gerçekleştirmesi durumunda bakımı daha kolay olacak.


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Kaynaklara göre Katar, 12 uçak için fiyatı yaklaşık 600 milyon dolar olarak belirlemek istiyor, ancak Hindistan tarafı daha düşük bir anlaşma yapılmasını savunuyor. Katar’ın teklif ettiği uçaklar, Hindistan’a uçuş operasyonları için ek motorlarla birlikte sunuluyor. Yetkililer, uçakların yalnızca yedek parça olarak değil, operasyonel kullanım için de uygun olduğunu ifade etmekte. Hint Hava Kuvvetleri daha önce Fransız bir tedarikçiden ikinci el bir anlaşma ile önemli miktarda yedek parça ve ekipman da almıştı. İkinci el Mirage 2000-5’lerin satın alınmasıyla IAF’nin savaş uçağı eksikliğini gidermesi bekleniyor. 2023 yılının Haziran ayında Endonezya, Katar’dan 12 adet Mirage 2000-5 savaş uçağı satın almak üzere sözleşme imzalamıştı. Ancak bütçe ile ilgili problemlerdan dolayı da bu satış iptal edilmişti.

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