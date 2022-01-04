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Yerel Satırlı katliamda tutuklama
Yerel

Satırlı katliamda tutuklama

İstanbul Zeytinburnu’nda parkta oturan Murat Keskinbıçkı’yı başına defalarca kez satırla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 23:23:00 -
Satırlı katliamda tutuklama

Zeytinburnu’nda bir parkta 27 Aralık 2021’de Murat Keskinbıçkı başına defalarca kez satırla vurulmuş halde bulunmuştu. Yapılan incelemelerde Keskinbıçkı’nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cinayet şüphelisinin İsmail A. olduğu tespit edilerek, yapılan çalışmalar sonucu gözaltına almıştı. Şüpheli İsmail A. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan şüpheli İsmail A. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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