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Satırı boğazın dayayıp intihara kalkıştı!

Samsun'un Bafra ilçesinde, alkollü olduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınmak istenen R.Ç., elindeki satırı boğazına dayayıp, intihara kalkıştı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:49
Satırı boğazın dayayıp intihara kalkıştı!

Olay, saat 13.00 sıralarında, Samsun Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, iddiaya göre, alkollü olduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle R.Ç.'yi polise şikayet etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, R.Ç. ile konuşup, gözaltına almak istedi.

Polislere direnen R.Ç., eline geçirdiği satırı boğazına dayayıp, gitmemeleri halinde intihar edeceğini söyledi. Tehditler savuran R.Ç., boğazına dayadığı satırla yürümeye başladı.

Mahallelinin endişeyle izlediği R.Ç., bir süre sonra eyleminden vazgeçerek, polis ekiplerine teslim oldu. R.Ç., polis otosuna bindirildiği sırada da ekiplere güçlük çıkardı. Ekip otosunun ön koltuğuna binmekte ısrar eden R.Ç., polisler tarafından arka koltuğa güçlükle bindirildi. R.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:49
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