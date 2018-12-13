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Satınalma Gücü Paritesi

Türkiye'nin SGP değerine göre kişi başına GSYH endeksi 2017 yılı için 67 olarak belirlendi- Kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 253 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 30 ile Arnavutluk oldu

13 Aralık 2018 Perşembe 13:22
Satınalma Gücü Paritesi

ANKARA (AA) - Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) endeks değeri, 2017 yılı için 67 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılına ilişkin "Satınalma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından açıklanan SGP'ye göre, kişi başına GSYH endeks değeri, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken, Türkiye için 67 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 33 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ele alındı.

Söz konusu 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 253 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 30 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 153 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 70 altında değere sahip oldu.

- Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi 68 oldu

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 28 AB ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 68 oldu ve AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 132 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk oldu.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim, sağlık gibi hizmetleri de kapsıyor.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2017 yılı sonuçlarına göre 45 olarak belirlendi. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 45 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.

Ülkelerin SGP'ye göre 2017 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

ÜlkelerGSYH
Lüksemburg253
İrlanda181
İsviçre156
Norveç146
İzlanda130
Hollanda128
Danimarka128
Avusturya127
Almanya
124
İsveç121
Belçika117
Finlandiya109
Avro Bölgesi 19
106
İngiltere105
Fransa104
Avrupa Birliği 28100
İtalya96
Malta96
İspanya92
Çekya89
Slovenya85
Güney Kıbrıs85
Estonya79
Litvanya78
Portekiz77
Slovakya76
Polonya70
Macaristan68
Yunanistan 67
Letonya67
Türkiye67
Romanya63
Hırvatistan 62
Bulgaristan49
Karadağ46
Makedonya36
Sırbistan36
Bosna Hersek32
Arnavutluk30


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:22
  1. GSYH
  2. Satınalma Gücü Paritesi
  3. SGP

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