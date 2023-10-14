Satın alma süreçleri otomatikleşiyor!

Satınalma Yöneticileri ve Profesyonelleri Derneği-TÜSAYDER’in düzenlediği XI. Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi 500’den fazla satınalma profesyonelinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. TÜSAYDER Başkanı Meriç Atalay, ekonomik durgunluk küresel bir norma dönüşse de dijital dönüşüm yatırımlarının istikrarlı bir şekilde arttığını ve birçok şirketin satın alma süreçlerini otomatikleştirmenin yollarını aradığını söyledi.

Hizmet yolları çeşitleniyor

Tedarik zinciri krizlerini aşmaya uğraşan liderlerin yolunun mutlaka teknolojiyle ve dijital dönüşümle kesiştiğinin altını çizen Atalay, “Ekonomik durgunluk küresel bir norma dönüşse de dijital dönüşüm yatırımları istikrarlı bir şekilde ilerliyor ve beklenenden daha hızlı şekilleniyor. Halihazırda birçok şirket, satın alma sürecini otomatikleştirmenin ve pazara sunma sürelerini hızlandırmanın yollarını arıyor.” dedi.

Sektörel ivme kazanacak

TÜSAYDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevgi Yılmaz ise Türkiye’nin öncü derneklerden biri olmaya devam edeceklerini, ulusal ve uluslararası alanda diğer satın alma dernekleriyle işbirlikleri gerçekleştirerek, sektörün global rekabette yoluna güçlü bir şekilde devam etmesi için çok çalışacaklarını belirtti.