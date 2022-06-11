Satın alma iştahımız uyandı

Ülker, Godiva ve McVities gibi dev markaları bünyesinde barındıran Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, ekonomi editörleriyle bir araya geldi. Ülker, buluşmada kârlı büyümelerini sürdürdüklerini söyledi. Ülker, güçlü finansal performanslarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Global oyuncu

Son 10 yılda attıkları adımları anlatan Ülker, Godiva’yla global oyunculuğa geçtiklerini vurguladı. Türkiye’yi odağa alan bir anlayışla ilerlediklerinin altını çizdi.

Godiva’nın ardından United Biscuits’i satın alarak dünyaca ünlü markalarla büyümeye devam ettiklerini anlatan Ülker, “Globalde iyi bir yere gelmiş, bisküvi üretiminde ikinci sırayı almış durumdayız” dedi.

Bayrağımızı dalgalandırıyor

Ülker, Yıldız Holding olarak tüm dünyaya ürün sunduklarına dikkat çekti. 72 bin çalışan, 46 fabrika, 9 Ar-Ge merkeziyle her yıl yüzlerce ürün ve proje ortaya koyduklarına işaret etti.

Ülker, “100 milyar TL ciroyla kapattığımız 2021’de yatırım toplamımız 2.2 milyar TL’yi buldu. Son 5 senede de yatırım toplamımız 7 milyar TL oldu. Türkiye’de faaliyet yürüten şirketlerimiz için 2022 yılı bütçelenen yatırım tutarı 2.5 milyar TL’ye dayandı” diye konuştu.

Önemli adımlar attı

Ali Ülker, Şok ve Penta’yı halka açtıklarını hatırlattı. Med Gıda, Aktül Kâğıt, Kellogg, Ak Alev, Sebat, Özen, Della, Nesos, Unmaş, Kümaş, İçecek Grubu, Propak, Cafe Crown ve Pendik Nişasta’nın yanı sıra Godiva’nın 4 ülkede bulunan operasyonlarını sattıklarını anımsattı.

Ülker, “2018’deki sendikasyon öncesi 6.5 milyar dolar olan borcumuzu 2022 itibarıyla 1.7 milyar dolara indirdik. Bunun için 2.6 milyar dolar tutarında varlık sattık. Godiva’nın lisans hakkının verilmesinden gelen 1.3 milyar doların bir kısmını kullandık. Borç miktarımızı önemli ölçüde düşürdük. Covid-19 koşullarına rağmen ödemeleri günü gelmeden yaptık. Şartlar ne olursa olsun yoğun emek, yatırım ve özveriyle yaptığımız çalışmaların sonucunda elde ettiğimiz gelirlerle Türkiye’deki bankalara da borçlarımızı vaktinden önce ödeyerek ülkemizin finans sistemini desteklemeyi sürdürdük” şeklinde konuştu.

100’ü aşkın ülkeye ihracat

Ülker, ihracat başarılarına da değindi. Ülker, “2021’i 678 milyon dolar ihracatla tamamladık. 5 senede de 3.6 milyar dolar meblağında ihracat yaptık. Türkiye’yi üretim ve ihracat üssü haline getirdik. Burada Ülker ürünlerinin yanı sıra Godiva, McVitie’s, Flipz markalı atıştırmalıkları üretip dünyanın dört bir yanında tüketiciyle buluşturduk” bilgilerini verdi.

Ülker Bisküvi çatısı altında atıştırmalık alanında 291 milyon dolar tutarında ihracata imza attıklarını; Çin ve Kenya’nın da aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde ülkeye ürün gönderdiklerini aktardı.

10 bininci mağaza geliyor

Ali Ülker, perakende tarafında da atılım yaptıklarını dile getirdi.

Ülker, “Şok’u bin 200 mağazayla devralmıştık. Aşamalar kat ettik, ediyoruz. 10’uncu yılımızda 10 bininci mağazaya doğru gidiyoruz. 2022 sonbaharda 10 bininci mağazamızı açarız. Şok, istihdam bakımından dinamo şirketlerimizden. İstihdamda 42 bini bulduk. Hedefimiz ise 50 bin” açıklamalarında bulundu.

Fırsatları değerlendiriyor

“Yatırımlarımız devam ediyor” diyen Ülker, sözlerini şöyle sürdürdü: “Satın alma konusunda iştahımız tekrar uyandı. Şu anda Türkiye ve yurt dışındaki fırsatları değerlendiriyoruz. Satın alma heyecan verici bir şey ancak organik büyümeye de önem veriyoruz. Türkiye’deki şirketleri inceliyoruz. Yurt dışında, globalde bize imkân ve fırsat sağlayacak coğrafyalara bakıyoruz. Güçlenebileceğimiz, atılım sağlayabileceğimiz yeni coğrafyaları ele alıyoruz.

Odaklandığımız ülkeler var. Bunları Endonezya, Malezya ve Pakistan olarak sıralayabiliriz. Buralarda fırsatları değerlendiriyoruz. ABD’de ise büyümeye devam ediyoruz.”

Ülker, inovatif çalışmalarını ve dijital projelerini de maddeledi. Bu çalışmalar ve projelerle ilgili detayları paylaştı.

İndirimli marketler zam yapmadı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker, indirimli zincir marketlerince ürünlere zam uygulanmadığını savundu. Ülker, şunları kaydetti: “Hiçbir market zam yapmadı. Ekstra fiyat koyarak ürün satmadı. Biz 90 liraya aldığımızı 100 liraya satıyoruz. 100 liraya aldığımızı 110 liraya satıyoruz. 90’dan 100’e giderken yüzde 11 marj varken, 100’den 110’a giderken yüzde 10 marj var. Üzerine koyduğumuz brüt kârımız yıllar geçtikçe ve verimlilik arttıkça geri çekilmiş. Üreticiyi ve sanayiciyi girdileri arttığı, ‘Fiyatı yükseltmek zorundayım’ dediği yere kadar zam yapmaması noktasında ikna ediyorsunuz. Bir yerden sonra hayatını devam ettirmek için onların da önlerini açmanız, tedarikçilerinizi batırmamanız gerekiyor. Marketler zam yapmadı, marjlarından fedakârlıkta bulundular. Geldiğimiz nokta itibarıyla enflasyonun altında gidiyoruz.”