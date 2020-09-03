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Ekonomi Satın alanı zengin etti! En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Ekonomi

Satın alanı zengin etti! En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Emtia piyasasında ne altın, ne dolar… 8 aylık süreçte yüzde 57,6 oran ile en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 16:20:00 -
Satın alanı zengin etti! En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Piyasalarda işlem gören yatırım araçlarından gümüş 18 ürün arasından en çok kazandıran ürün oldu.

18 üründen 9 tanesi yatırımcısına kazandırırken 9 tanesi de kaybettirdi.

Peki neden gümüş ve altın yükseldi

Dünyayı saran koronavirüs salgını gelişmiş ülkelerin ekonomilerini derinden sarstı. Küçülmeye giden bu ekonomi ülkeleri, devlet tahvillerinin faizini kısma kararı aldı. Devlet tahvili kullanan yatırımcılar getirinin az olmasından dolayı yatırımlarını altın ve gümüşte değerlendirme kararı aldı.

Son 8 aylık süreçte yatırımcılar en çok gümüş üzerinde taleplerini değerlendirirken bu süreçte yüzde 57,6 gibi büyük bir artış gözlemlendi. Gümüşün altından fazla kazandırması altın yatırımcılarının da dikkatini çekti. Altın fiyat artışının duraklama sebebi böylelikle ortaya çıktı. Altın da 8 aylık süreçte yüzde 29,37 kazandırarak 2. Sıradaki yerini aldı.

Altının ardından doğal gaz yüzde 20,1, paladyum yüzde 16,1, çinko yüzde 11,4, nikel yüzde 10,3, bakır yüzde 8,7, kakao yüzde 4,5, kurşun yüzde 2,9, değer kazandı.

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