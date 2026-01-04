Satılmış ruhların davet ettiği işgal!

Yavuz Arslan yazdı: Venezuela örneği, "bize bir şey olmaz" rehavetinin ne kadar ölümcül olduğunu ispata kafidir. FETÖ ve türevleri pusuda bekleyen ve geleceği tehdit eden unsurlardır. Bu işgal ve operasyon, küresel çetenin ve onların yerli uşaklarının birer ölüm makinesine dönüştüğünü açıkça ispatlıyor. Onlara verilecek tek cevap, nerede birlik sorusuna yerli ve milli hakiki bir cevap verip, sonra da yabancılaşmış adamı bu bünyeden def etmekten geçmektedir

Bu adi pervasızlık, gücünü Amerikan donanmasından çok, Maduro’nun yatak odasına kadar sızan, kapıyı içeriden açan "içerideki adamlardan" alıyor.

CIA’in tasmalı köpekleri

Gelen haberlere göre, CIA bu operasyonu Venezuela hükümeti içindeki "bir kaynak" sayesinde gerçekleştirdi. Karakas’ı karanlığa gömen elektrik kesintileri, bir teknik arıza olmaktan öte, bizzat o içerideki hainlerin sabotajıdır. Bir devlet başkanı ve eşi, kendi mahremlerinde uyurken, Amerikan Delta Gücü askerleri tarafından sürüklenerek götürülüyorsa, burada ordunun zaafından önce, ihanetin derinliği konuşulmalıdır. Trump’ın "mükemmel bir operasyon" diyerek övündüğü bu hadise, aslında bir "satın alma" operasyonunun resmidir! Vaşington, doların yeşiliyle ruhunu satın aldığı mankurtlar üzerinden bir ülkenin egemenliğine basbayağı bir şekilde tecavüz etmiştir!

Hafızalarımızı biraz geriye, Irak’ın işgal günlerine saralım. Bağdat’ın o kurşun atılmadan düşüşü, Amerikan ordusunun yenilmezliğinden değil, Saddam Hüseyin’in en yakınındaki generallerin dolar karşılığı satın alınmasından, bizzat kendi kurmaylarının ihanetinden ileri gelmişti. Dün Saddam Hüseyin’i "diktatör" yaftasıyla hedef tahtasına oturtup, içerideki işbirlikçiler eliyle ülkesini teslim alanlar, bugün aynı vahşeti Maduro üzerinden Venezuela’ya tatbik ediyor. Dün Bağdat’ta Saddam’a ne yapıldıysa, bugün Karakas’ta Maduro’ya o yapılmıştır. Senaryo aynı, yönetmen aynı, sadece kurban ve coğrafya farklıdır. Emperyalizm, dün olduğu gibi bugün de kaleyi "içeriden" düşürmüştür.

Venezuela’daki hain ile 15 Temmuz’daki FETÖ aynıdır

Bu tablo bizlere, 15 Temmuz’u hatırlatıyor. Venezuela’da Maduro’nun yerini CIA’ye ispiyonlayan, ülkesinin anahtarını emperyalistlere teslim eden zihniyet ile 15 Temmuz gecesi Türk milletinin üzerine bomba yağdıran FETÖ’cü hainler, aynı zehirli bataklığın mahsulleridir. İsimler, coğrafyalar, diller değişebilir; fakat işbirlikçinin karakteri ve tasmasını tutan el daima aynı kalır…

Venezuela’daki hainler, ülkesinin petrolünü Amerikan şirketlerine peşkeş çekmek için efendisine kapıyı içeriden açtı; Türkiye’deki FETÖ’cü hainler ise vatanı parçalamak ve Vaşington’un eyaleti yapmak için ruhlarını bir sümüklüye sattı. Karakas’ta Maduro’yu paketleyip gemiye bindiren irade ile 15 Temmuz’da milleti hedef alan irade, aynı merkezden emir almaktadır. Her iki olayda da senaryo, "içeriden fethetmek" üzerine kuruludur.

Mesele şahıslar veya partiler üstü bir beka davasıdır. Emperyalizm, kaleyi dışarıdan kuşatmakla vakit kaybetmez; kaleyi daima içeriden çökertir. Venezuela’nın düşüşü, askeri bir yenilgiden ziyade ahlaki bir çöküşe, vatan sevgisinden yoksun mankurtların varlığına sebep oldu. Bugün Karakas sokaklarında Amerikan postalları geziyorsa, bunun müsebbibi o postalları yalamaya teşne yerli işbirlikçilerdir.

* * *

Venezuela örneği, "bize bir şey olmaz" rehavetinin ne kadar ölümcül olduğunu ispata kafidir. FETÖ ve türevleri pusuda bekleyen ve geleceği tehdit eden unsurlardır. Bu işgal ve operasyon, küresel çetenin ve onların yerli uşaklarının birer ölüm makinesine dönüştüğünü açıkça ispatlıyor. Onlara verilecek tek cevap, nerede birlik sorusuna yerli ve milli hakiki bir cevap verip, sonra da yabancılaşmış adamı bu bünyeden def etmekten geçmektedir.