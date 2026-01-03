  • İSTANBUL
Dünya

Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak?

Suudi Arabistan yönetimi, ülke genelindeki kamuya ait tesislerin isimlerinin İslam şeriatına uygun olmasını zorunlu kılan yeni bir düzenleme için emir verdiği ortaya çıktı. Yönetim çalışmalarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Yaşanan gelişmeler bakın nasıl, neler olacak?

Suudi Arabistan yönetimi, ülke genelindeki kamuya ait tesislerin isimlerinin İslam şeriatına uygun olmasını zorunlu kılan yeni bir düzenleme için emri verdi

Kabine kararıyla onaylanan ve Umm al-Qura Resmî Gazetesi’nde yayımlanan kurallar kapsamında, şeriata aykırı olduğu değerlendirilen isimlerin kamu binaları, eğitim kurumları, sağlık ve kültür tesisleri gibi tüm devlet varlıklarında kullanılmasına resmen yasak getirildi. Yeni düzenleme, yayımlandığı tarihten itibaren 120 gün sonra yürürlüğe girecek.

Yeni çerçeveye göre, kamu tesislerinin isimlendirilmesi İslami ilkelere uygunlukla denetlenecek ve bu amaçla kuruluşlara özel standartlar getirilecek. Yönetmelik, isim seçim sürecine idari disiplin kazandırmayı, mevcut uygulamaları standart hale getirmeyi ve dini uyum denetimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Düzenleme kapsamında kamu tesislerinin isimlerinde İslam hukukuna aykırı olduğu değerlendirilen tüm ifadeler yasaklanırken, isimlendirme sürecinde belirli kurallar da belirlendi. Buna göre, devlet kurumlarına ait tesis isimlerinin seçimi ve onayı, ilgili kurum yönetimleri tarafından yapılacak; gerektiğinde bu yetki devredilebilecek. Ayrıca isimlerin yerel resmî bir veritabanında kayıt altına alınarak yılda bir kez coğrafi bilgi otoritesine bildirilmesi zorunlu olacak.

Yeni kurallar, krallıkta kamu tesislerinin isimlendirilmesinde önceki uygulamaların yerini alacak ve çelişen önceki düzenlemeleri iptal edecek. Hükümet, bu adımın hem idari uygulamalarda modernizasyon sağlamak hem de ulusal kimlik ve dini değerlerle uyumu güçlendirmek amacı taşıdığını duyurdu.

Düzenleme ayrıca, kamu tesislerine isim verilirken kişilerin itibarı ve geçmişi gibi kriterlerin de değerlendirilmesini şart koşuyor; bu süreçte söz konusu kişinin ahlaki durumu, güvenlik geçmişi ve toplumdaki statüsü gibi unsurlar da dikkate alınacak.

Yorumlar

mekke medine kutsal yerler vahabilerden alalım

yasasın dünya müslümanları
