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Şatafatın kralı CHP ve HDP’de

Özgürlük palavralarıyla Kürt gençlerini dağlara gönderen HDP’lilerin çocukları, devlet imkânlarıyla lüks hayat içinde günlerini gün ediyor.

03 Mayıs 2019 Cuma 11:30
Şatafatın kralı CHP ve HDP’de

Yıllarca sahipsiz bırakılan Diyarbakır’ı altyapı ve sosyal belediyecilikle şaha kaldıran kayyımın hizmetlerini görmezden gelip, makam odasına yaptırılan ihtiyaç alanlarına göz diken zihniyet, ülkeye külfetten başka bir şey getirmedi. Özgürlük palavralarıyla Kürt gençlerini dağlara gönderen HDP’lilerin çocukları, devlet imkânlarıyla lüks hayat içinde yaşayıp, yurt dışında özel kolejlere gidiyor. 

Çocuklara şatafat

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın oğlu Neçirvan Buldan Fransa’da, kızı Zelal Buldan ise İngiltere’de eğitim görüyor. Neçirvan, değeri 400 bin liradan fazla üstü açık BMW marka lüks bir otomobiliyle gününü gün ediyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde kurumun kâr eden kuruluştan Türkiye’nin en çok zarar eden kurumuna döndü. “Tarafsız” denilen ancak CHP’nin en büyük destekçisi olan eski 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de Çankaya Köşkü’nü sıfırdan yeniledi. Çift kişilik jakuzi ile buhar banyosunu kendi banyosuna monte ettiren Sezer, diğer jakuziyi ise misafir banyosuna yerleştirdi.

Pervin Buldan’ın oğlu Neçirvan Buldan

Özel konuğa özel...

Dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için özel tasarlanan merkez binasına, Baykal ve yöneticilerin odalarına ultra lüks banyo yapıldı. Ultraviyole filtreleri ile kaplanan bina içerisindeki odalarda, yöneticilerin özel konuklarıyla görüşebilecekleri ‘iç oda’ bile yapıldı. Yine CHP’li Barış Yarkadaş ise Kartal, Maltepe gibi CHP’li belediyelere 100 adet kitap setini 35 bin 400 liraya sattı.

Belediyeler yağmalandı

1.2 milyonluk telefon giderini millete ödeten CHP’li Elif Doğan Türkmen de oğlu Anıl Türkmen’e kesesinin ağzını sonuna kadar açtı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne lüks diyen CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi’nin de Kadıköy’de 3, Ataşehir’de 13 lüks dairesi bulunuyor. Yemin töreninde sol yumruğunu havaya kaldıran ve “ezilenlerin yanındayız” diyen İlgezdi’nin serveti günlerce konuşulmuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 11:30
  1. Diyarbakır
  2. HDP
  3. Pervin Buldan
  4. Neçirvan Buldan
  5. Zelal Buldan
  6. BMW
  7. Kemal Kılıçdaroğlu
  8. Ahmet Necdet Sezer
  9. Deniz Baykal
  10. Barış Yarkadaş
  11. Elif Doğan Türkmen
  12. Anıl Türkmen
  13. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  14. Gamze Akkuş İlgezdi

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