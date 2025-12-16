  • İSTANBUL
Mısır'ı sarsan facia
Dünya

Mısır'ı sarsan facia

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Mısır'ı sarsan facia

Mısır, Girit Adası açıklarında batan botta 14 vatandaşının öldüğünü duyurdu. Öte yandan Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, batan bottan sağ kurtulan Mısırlılara gerekli yardımların sağlanması için Mısır'ın Atina Büyükelçiliğine talimat verdiği, cenazelerin ülkeye getirilmesi için de gerekli çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Mısır, geçen hafta Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun battığı olayda 14 vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 Aralık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin sürecin yakından izlendiği ifade edildi.

Yunanistan'a doğru yol alan botta, aralarında Mısırlıların da bulunduğu farklı ülkelerden 34 düzensiz göçmenin olduğu belirtildi.

Botun, Girit Adası açıklarında battığı ve olayda 14 Mısırlının hayatını kaybettiği kaydedildi.

 

Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, batan bottan sağ kurtulan Mısırlılara gerekli yardımların sağlanması için Mısır'ın Atina Büyükelçiliğine talimat verdiği, cenazelerin ülkeye getirilmesi için de gerekli çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Yunan basını, Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği duyurmuştu.

