  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İndirim için gözler Cumhurbaşkanında

CHP’li belediyenin ihmalkarlığı yine patlak verdi! Denetimsizliği Sarıyer’i facianın eşiğine getirdi: Kayan bina gecekonduya çarparak durabildi

Gazze saldırıları sürerken İsrail ordusunda bir intihar daha!

Sosyal medyayı sallayan o iddialara son nokta konuldu Devletten net açıklama geldi!

Jasmine dizisi edep sınırlarını zorluyor! Çarpık düzenin çarpık piyonları...

Her şeye maydanoz olan Ekrem “Hırsızların elini sıkmam”a suspus!

Diğer partiler sıraya girdi! Bakan Kurum’a teşekkür

İsrail'in "Kürt-Yahudi kardeşliği" temalı psikolojik savaşı ifşa oldu!

"Çek kirli elini, hırsızların elini sıkmam..." Mahmut Övür iddiasında ısrarlı

Batı Yaka'da yeni işgal hamlesi! İslam dünyasından sert tepki yükseldi!
Dünya Karadeniz'de neler oluyor? Savaş uçakları ve bombardıman uçakları uçuş gerçekleştiriyor
Dünya

Karadeniz'de neler oluyor? Savaş uçakları ve bombardıman uçakları uçuş gerçekleştiriyor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

‘Su-35S’ ile ‘Su-27’ savaş uçaklarının eşlik ettiği Rus bombardıman uçakları Karadeniz üzerinde uçuş yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait ‘Tu-22M3’ uzun menzilli bombardıman uçakları, Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi ve ‘Su-35S’ ile ‘Su-27’ uçakları bombardıman uçaklarına eşlik etti” ifadelerine yer verildi.

Uçuş süresinin 5 saati aştığı belirtilen açıklamada, “Uzun menzilli havacılık mürettebatı, düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Karadeniz ve Baltık denizlerinin tarafsız suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya uyularak gerçekleştirilmektedir” denildi.

 

Dünyada yeni savaş patlak verdi! F-16 savaş uçaklarıyla vurdular
Dünyada yeni savaş patlak verdi! F-16 savaş uçaklarıyla vurdular

Dünya

Dünyada yeni savaş patlak verdi! F-16 savaş uçaklarıyla vurdular

Meksika’da küçük uçak düştü! 7 kişi öldü
Meksika’da küçük uçak düştü! 7 kişi öldü

Dünya

Meksika’da küçük uçak düştü! 7 kişi öldü

Uydu fotoğrafları ele verdi: Çin ilk nükleer uçak gemisini inşa ediyor
Uydu fotoğrafları ele verdi: Çin ilk nükleer uçak gemisini inşa ediyor

Dünya

Uydu fotoğrafları ele verdi: Çin ilk nükleer uçak gemisini inşa ediyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23