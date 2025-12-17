  • İSTANBUL
Yerel Valilik duyurdu: O şehirde okullar tatil edildi
Valilik duyurdu: O şehirde okullar tatil edildi

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kent genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle Bitlis Merkez ilçe ile Güroymak ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Bitlis Merkez ilçe ve Güroymak ilçesinde köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

