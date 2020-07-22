Sassuolo - Milan maçı kaç kaç bitti?
Serie A 35. haftasında Sassuolo ile Milan karşı karşıya geldi. Peki Sassuolo - Milan maçı kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu oynadı mı? Hakan Çalhanoğlu katkı verdi mi? İbrahimovic kaç gol attı? İşte tüm ayrıntılar...
Son zamanlarda ki performansıyla dikkat çeken Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı sırtlamaya devam ediyor.
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Sassuolo'ya konuk olan Milan rakibini 2-1 mağlup ederken, gollerin asistleri Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.
Son 9 maçta 11 gole katkı!
Milli yıldız, 19 ve 45. dakikalarda fileleri sarsan Zlatan Ibrahimovic'e yaptığı asistlerle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Hakan Çalhanoğlu, son 9 maçta 11 gole direkt katkıda bulundu.
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Milano ekibi, puanını 59'a yükseltip 5. sıraya tırmandı.