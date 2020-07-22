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Spor

Sassuolo - Milan maçı kaç kaç bitti?

Serie A 35. haftasında Sassuolo ile Milan karşı karşıya geldi. Peki Sassuolo - Milan maçı kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu oynadı mı? Hakan Çalhanoğlu katkı verdi mi? İbrahimovic kaç gol attı? İşte tüm ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-07-22 07:58:00 - 2020-07-22 08:01:29
Sassuolo - Milan maçı kaç kaç bitti?

Son zamanlarda ki performansıyla dikkat çeken Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı sırtlamaya devam ediyor.

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Sassuolo'ya konuk olan Milan rakibini 2-1 mağlup ederken, gollerin asistleri Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

Son 9 maçta 11 gole katkı!

Milli yıldız, 19 ve 45. dakikalarda fileleri sarsan Zlatan Ibrahimovic'e yaptığı asistlerle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Hakan Çalhanoğlu, son 9 maçta 11 gole direkt katkıda bulundu.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Milano ekibi, puanını 59'a yükseltip 5. sıraya tırmandı.

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