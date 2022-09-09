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Yerel Şaşkınlık veren olay! Kendini bir anda aracın önüne attı
Yerel

Şaşkınlık veren olay! Kendini bir anda aracın önüne attı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahsın kendini bir anda aracın önüne attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 18:18:00 -
Şaşkınlık veren olay! Kendini bir anda aracın önüne attı

Kocaeli’de boşanma aşamasında olduğu iddia edilen bir şahıs kendini sokaktan gelen bir aracın önüne attı. Şaşkınlık veren o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan vatandaş sokak ortasında bir süre bekledikten sonra kendisini, yoldan geçen S.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Ford marka hafif ticari aracın önüne attı. Sürücü S.B. ve etraftaki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine ekipler sevk edildi

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kendini aracın önüne atan şahıs tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Bir anda kendini aracın üzerine attı"

Olayı anlatan mahalle sakini, “Çok garip bir olaydı. Gördüğümüz zaman biz de şaşırdık. Anlam veremedik. Bir anda kendini aracın üzerine attı. Her zaman gördüğümüz, alışık olduğumuz bir durum değil. Şaşkınlık içerisinde kaldık” dedi.

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