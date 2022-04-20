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Dünya Şaşkına çeviren olay! Rus askerlerini çaldıkları kulaklıkla adım adım takip etti
Dünya

Şaşkına çeviren olay! Rus askerlerini çaldıkları kulaklıkla adım adım takip etti

Ukrayna'da evi yağmalanan bir vatandaş, evinden kulaklıklarını çalan Rus askerlerinin yerini adım adım takip etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 19:39:00 -
Şaşkına çeviren olay! Rus askerlerini çaldıkları kulaklıkla adım adım takip etti

Ukrayna’nın Gostomel şehrinde Vitaliy Semenets adlı vatandaş, Rus askerleri tarafından evinden çalınan kablosuz kulaklığı sayesinde askerlerin konumunu adım adım takip etti.

Rus askerlerinin Ukrayna’nın Gostomel şehrindeki evini yağmalaması sonrası evine dönen Vitaliy Semenets adlı vatandaş, kablosuz kulaklığının nerede olduğunu merak ederek, uygulama üzerinden kulaklığının yerini öğrenmeye çalıştı. Semenets, uygulama sayesinde Rus askerleri konumunu adım adım takip ederek, sosyal medya hesabı üzerinden askerlerin harita üzerindeki konumunu paylaştı.

Rus askerlerinin yerini gördü

Semenets’in paylaşımına göre, kulaklıkların sınırı geçerek Belarus'a ve ardından Rus birliklerin Donbass'a saldırıya hazırlanmak için toplandığı Rusya’nın Belgorod bölgesindeki Kukuyevska şehrinde olduğu görüldü. Sements, "Teknoloji sayesinde Rus askerleri tarafından Gostomel’deki evimden çalınan kulaklıklarımın nerde olduğunu biliyorum" dedi.

Ukraynalılardan yağmaladıklarını Rusya'daki evlerine gönderiyorlar

Öte yandan Belarus'ta bulunan bir postaneye ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Rus askerlerinin Ukraynalıların evlerinden yağmaladıkları ve aralarında çamaşır makinesi, dizüstü bilgisayar ve elektrikli scooter gibi ürünlerinde bulunduğu eşyaları paketleyerek Rusya’daki evlerine gönderdiği görülmüştü.

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