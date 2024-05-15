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Ekonomi Şaşkına çeviren gelişme! 240 Türk firması Türkiye varken o ülkeye yatırım yapmaya hazırlanıyor
Ekonomi

Şaşkına çeviren gelişme! 240 Türk firması Türkiye varken o ülkeye yatırım yapmaya hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-15 21:35:00 -
Şaşkına çeviren gelişme! 240 Türk firması Türkiye varken o ülkeye yatırım yapmaya hazırlanıyor

Türkiye Mısır Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, 240 Türk firmasının Mısır'a yatırım yapmak istediğini açıkladı.

Büyükelçi Şen, Mısır basınına yaptığı açıklamada halihazırda Mısır'a yatırım yapmak için gelen yaklaşık 10 firmanın gelişi ve başlangıcına ek olarak Türkiye'de büyük yatırım hedefleyen 240 Türk firmasının bulunduğunu belirtti.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen, geçen yıl Ramazan ayının onunda şube açan ve elektrikli ev aletleri üretiminde dünyadaki ilk Türk şirketi olan “Beko” şirketine ve fabrikalarına Büyükelçilik tarafından bir dizi gazeteci ve medya mensubu için düzenlenen tur sırasında basına özel açıklamalar yaptı.

Kahire'deki fabrikanın ihracat hacminin yüzde 60'ının dış pazara, yüzde 40'ının ise yerel pazara yönelik olduğunu belirtti. Büyükelçi Şen, Türkiye'nin Mısır'da fabrika kurmak için Mısır'ı seçtiğini, çünkü Mısır'ın Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve tüm dünyaya açılan bir kapı olduğunu, bu nedenle Mısır'ın yerel pazarının yanı sıra küresel yatırımın kapısı olduğunu vurguladı.

240 Türk firması yatırımı hedefliyor

Büyükelçi Şen, Mısır'a yatırım yapmak için gelen hazır giyim, iplik ve tekstil firmalarının yanı sıra gelecekte yatırım yapmak isteyen başka firmaların da bulunduğuna işaret ederek, halihazırda Mısır'a yatırım yapmak için gelen yaklaşık 10 firmanın gelişi ve başlangıcına ek olarak Türkiye'de büyük yatırım hedefleyen 240 Türk firmasının bulunduğunu belirtti.

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