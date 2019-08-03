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SASKİ’den “kanalizasyon” açıklaması: "Sorun kısa sürede çözüldü, denize kanalizasyon akmıyor”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Atakum ilçesinde denize kanalizasyon suyu akıtıldığı iddialarına ilişkin, “Arızalı pompa nedeniyle kısa süreli atık su denize deşarj edildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:04
SASKİ’den “kanalizasyon” açıklaması: "Sorun kısa sürede çözüldü, denize kanalizasyon akmıyor”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Atakum ilçesinde denize kanalizasyon suyu akıtıldığı iddialarına ilişkin, “Arızalı pompa nedeniyle kısa süreli atık su denize deşarj edildi. Sorun kısa sürede çözüldü. Denize kanalizasyon akmıyor” açıklamasında bulundu.


SASKİ, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki atık su terfi tesisinden denize kanalizasyon suyu akıtıldığı iddiaları üzerine açıklamada bulundu. Açıklamada, “1 Ağustos tarihinde Çobanlı mevkisinde bulunan atık su terfi sisteminde oluşan arıza neticesinde, arızalı pompaların sökülmesi ve yedek pompanın montajı aşamasında iş güvenliğini temin etmek üzere emme haznesinde bulunan atık su geçici bir süre için denize deşarj edilmiştir. Aynı gün öğle saatlerinde sorun çözülerek yedek sistem devreye alınmıştır. Sahil hattı boyunca hiç bir bölgede atık suların denize dökülmesi mümkün değildir” denildi.



Karadeniz’in tek derin deşarjı


Açıklamada ayrıca, Samsun’un Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi’ni hayata sokan Karadeniz’in tek ili olduğu hatırlatılarak, "220 dönümlük bir alan içerisinde yer alan tesis atık suları arıtarak 2,5 kilometre açık denize deşarj etmektedir. SASKİ olarak sahillerimizi ve denizimizi atık sudan korumaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.



Vatandaşlar kokudan rahatsız oldu


Vatandaşlar ise denizdeki kötü kokunun kendilerini rahatsız ettiğini, bu tür durumların tekrar yaşanmaması için yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:04
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