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Teknoloji Şaşırtıcı talep: Uzaylılar orada olabilir, sondaj yapalım
Teknoloji

Şaşırtıcı talep: Uzaylılar orada olabilir, sondaj yapalım

Dünyanın önde gelen bilim insanları, uzaylıların Mars ve Ay yüzeyinin altındaki göllerde yaşıyor olabileceğini ve insanların onları bulmak için sondaj yapmaya başlaması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 22:27:00 -
Şaşırtıcı talep: Uzaylılar orada olabilir, sondaj yapalım

Dünyanın önde gelen bilim insanlarından şaşırtıcı bir istek geldi.

Independent'in haberine göre; uzaylıların Ay ve Mars yüzeyinin altındaki göllerde yaşıyor olabileceğini ileri süren bilim insanları, insanların onları bulmak için sondaj yapmaya başlaması gerektiğini ifade etti.

Bu şaşırtıcı teoriyi, Harvard'daki Astrofizik Merkezi ve Florida Teknoloji Enstitüsü'nden önde gelen bir ekibin ortaya attığı bildirildi.

Ekip, insanların önümüzdeki 10 sene içinde ilk sondaj seferini yapabileceğini öngörüyor.

Harvard Astrofizik Merkezi'nden Profesör Avi Loeb, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Loeb, tıpkı Dünya'da petrol ararken yapıldığı gibi, Ay yüzeyinin altında hayat aramak için de derinlere inen robotlar ve ağır makinelerin hayal edilebileceğini söyledi.

Daily Star'ın haberine göre; FIT'de astrobiyoloji alanında asistan profesör Manasvi Lingam da, bu araştırmaların teknik açıdan güç olacağını ancak imkansız olmadığını bildiklerini ifade etti.

Aynı zamanda ekibin The Astrophysical Journal Letters isimli hakemli dergide yayımladığı makalenin başyazarı da olan Prof. Lingam, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde büyük su kütleleri olmasa da yeraltında yaşam formlarının olabileceği göllerin bulunduğunu düşünüyor.

Araştırmacı Lingam, bu nedenle Mars yüzeyinin altında onlarca kilometre sondaj yapılması gerektiğini söyledi.

Mars ve Ay, yüzeylerinde sıvı su bulunmasını sağlayacak bir atmosferden mahrum. Fakat yüzeyin altındaki daha sıcak ve basınçlı olan bölgelerin, yaşamın kimyasına sıvı suda var olma şansını tanıyabileceği ifade edildi.

Lingam, yüzey suyunun belirli bir basıncı korumak için bir atmosfere ihtiyacı olduğunu ve bu olmadan sıvı suyun var olamayacağını, fakat daha derin bölgelere gidildiğinde, üst katmanların gereken basıncı uygulayacağını ve böylece sıvı suyun varlığına prensipte imkan tanınacağını söyledi.

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