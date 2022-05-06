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Gündem Şaşırtan karar! Düğünlerde takı sınırı geldi
Gündem

Şaşırtan karar! Düğünlerde takı sınırı geldi

Bursa'nın Kozbudaklar köyünde ihtiyar heyetinin aldığı karar uyarınca bundan böyle düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 14:48:00 -
Şaşırtan karar! Düğünlerde takı sınırı geldi

Altın fiyatları artmışken, Bursa'dan örnek bir karar geldi. Bursa Keles ilçesine bağlı Kozbudaklar köyünün ihtiyar heyeti başta altın olmak üzere artan maliyetler üzerine düğünler için 'ekonomik önlemler' açıkladı.

Sabah'tan Tuna Çam'ın haberine göre tüm köye duyurulan kararlara göre, bundan böyle düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak.

Kuaföre sadece gelin ve kız kardeşleri gidebilecek

Takı seti, söz bileziği, arma gibi ziynet eşyalarının takılması ise yasak. Düğünlerde davetiye ve şeker haricinde davet hediyesi verilmeyecek.

Kuaföre gelin ve kız kardeşleri haricinde kimse götürülmeyecek. Düğün sonrası sağdıç gezmesi yapılmayacak.

Hac ve umre dönüşünde sadece zemzem ve umre hediyesi

Ayrıca ihtiyar heyetinin aldığı karara göre hac ve umre dönüşlerinde zemzem ve hurma haricinde başka hediye dağıtılmayacak.

KAYNAK: SABAH GAZETESİ

 

 

 

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