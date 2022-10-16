Şaşırmıyoruz: PKK ile bağlantılı çıktılar! İşte CHP’nin raporundaki sözde gazeteciler!

CHP’nin “hakları ihlal edilen gazeteciler” diye hazırladığı raporda yer verdiği Erdoğan Altan ve Mehmet Karabaş hakkında Yargıtay onama kararı verdi. Kararda sanıkların terör örgütünün talimatı kapsamında hareket ettiği tespit edildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve “terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan ceza alan Musa Balur, Mehmet Kaya, Erdoğan Altan, İhsan Bilayak, Mehmet Karabaş ile ilgili temyiz incelemesini tamamladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN TALİMATI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYORLAR

Sabah’taki habere göre daire heyeti, 5 sanığın cezalarını onadı. Kararda, Batman’da tutuklanan 5 sanıkla ilgili önemli tespitlere yer verildi. Sanıkların PKK terör örgütünün talimatı doğrultusunda hareket ettiği belirtildi. Yargıtay’ın kararıyla terörist olarak kabul edilen 5 sanıktan ikisi dikkat ise çekti.

CHP’NİN TUTUKLU GAZETECİLER RAPORU’NDA YER ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Dicle Haber Ajansı Batman Temsilcisi Erdoğan Altan ve Batman Postası Gazetesi Muhabiri Mehmet Karabaş’ın CHP‘nin 2013 yılında hazırladığı Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda yer aldığı ortaya çıktı.

Raporda, Altan ile Karabaş’ın aktif gazeteci olduğuna, Balur, Kaya ve Bilayak’ın ise PKK talimatıyla örgütün yurt dışında faaliyet yürüten yayın organlarına konuk olarak yorumculuk yaptığı ve bu programlarda PKK’nın propagandasını yaptığından bahsedildi.