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Spor Şaşırdık mı? Jesus yine bir Portekizli istiyor!
Spor

Şaşırdık mı? Jesus yine bir Portekizli istiyor!

Son hazırlık maçında Shamal'ı 4-2 mağlup eden sarı-lacivertlilerde bir yandan transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe’de, sol bek isteyen Teknik Direktör Jorge Jesus’un talebi doğrultusunda, Portekizli yıldız isim ön plana çıktı

Yeniakit Publisher
2022-06-30 10:12:00 -
Şaşırdık mı? Jesus yine bir Portekizli istiyor!

Son hazırlık maçında Shamal'ı 4-2 mağlup eden sarı-lacivertlilerde bir yandan transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe’de, sol bek isteyen Teknik Direktör Jorge Jesus’un talebi doğrultusunda, Portekizli yıldız isim ön plana çıktı

Yaptığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmaları sürüyor. Aklındaki oyun planını takıma oturtmak isteyen ve buna yönelik transferler yaptıran Jesus, sol bek eksikliği sonrası vatandaşı yıldız ismi talep etti.

Fenerbahçe,  Katar Ligi takımlarından Al Shamal ile maçı olmasına rağmen önceki gün sabah sahaya çıktı, antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenman, 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Dinamo Kiev ile 20 Temmuz’da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ön eleme ilk maçına odaklanan Fenerbahçe’de milli takımlara giden oyuncuların dönmesiyle tam kadroya ulaştı. Bruma ve Lincoln transferleri ile kiralık ve takım dışında olanların da dönmesiyle sarı-lacivertliler geniş bir kadroya ulaştı. Teknik Direktör Jesus, Dinamo Kiev maçına üç haftalık bir süreç kala kadroyu bu önemli maça hazırlamak için yeterli süresi olduğunu düşünüyor.

NOVAK VE FERDİ OLSA DA...

Transfer çalışmalarını birçok bölgede devam ettiren Fenerbahçe, son olarak sol bek üzerine yoğunlaştı. Şu an bu bölge için kadrosunda Novak ve Ferdi bulunsa da, Jesus başarılı bir sol savunmacı istediğini dile getirdi. Özellikle Ferdi’nin esas bölgesinin sol bek olmaması, bunda etken oldu. Bu mevkii için yerli-yabancı birçok isim gündemde olsa da, son olarak Sporting Lizbon forması giyen Ruben Vinagre ismi öne çıktı.

RUBEN OYNAMAK İSTİYOR

Milliyet'e göre; Jesus’un istediği isimlerden biri olan Vinagre de sürekli oynayabileceği bir takım istiyor. Sporting’de ise ona göre daha güçlü isimler söz konusu... Birçok takımın ilgilendiği futbolcuya son talip olan kulüplerden biri de Fenerbahçe... Sarı-lacivertliler bu futbolcunun transferi ya da kiralanması için çalışmalarını yürütüyor. Sol bek transferi gerçekleşmesi durumunda Ferdi de kendi orijinal bölgesinde değerlendirilecek

Ruben Vinagre, gerçek bölgesi sol bek olmasına rağmen, geçen sezon oynadığı 12 lig maçında da orta sahanın solunda forma buldu, bir asist yapabildi. 

 


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