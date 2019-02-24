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Saruhan’ın “Kardeş Kent, Kardeş Kulüp Projesi” hazır

Bodrum’a bir haftalık kamp için gelen İsviçre’nin 3.

24 Şubat 2019 Pazar 17:32
Saruhan’ın “Kardeş Kent, Kardeş Kulüp Projesi” hazır

Bodrum’a bir haftalık kamp için gelen İsviçre’nin 3. Liginde liderlik mücadelesi veren Apnach takımını bu sabah karşılayan CHP Bodrum Belediye Başkanı Mustafa Saruhan İsviçreli takım ile ilk kez Kardeş Kent Kardeş Kulüp projesini başlatacaklarını müjdeledi.



CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan İsviçre’nin Alp dağları eteğindeki Alpnach kentinden gelen futbol takımı ve kulüp başkanı Güvenç Çoban’ı bugün meclis üyesi adayları ile birlikte Bodrum Şehir Stadı’nda çiçekler ve Bodrumspor hediye ederek karşıladı. Bodrumlu turizmci Mehmet Dağoğlu’nun daveti üzerine Bodrum’ a gelen 3 lig takımının başkanı Çoban “6 günlük bir kamp süresi için Bodrum’dayız hava mükemmel ortam mükemmel Saruhan başkanın bizi sıcak karşılaması olağanüstü. İlk kez geldiğimiz Bodrum’a daha çok İsviçreli takımın gelmesi ve kardeş kulüp projesinin geliştirmek için üzerime ne düşüyorsa yapacağım” dedi. Turizmci Dağoğlu ise Bodrum’ da kış turizminin canlandırılması için daha profesyonel ve özellikli tesislere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Başkan adayı Saruhan’dan bu konuda söz istedi.



Saruhan, İsviçreli futbol takımını ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek “Bodrum’dan dünya şampiyonları çıkarıyoruz. Bodrumspor futbol takımımız tarih yazıyor, ancak tesislerimizin durumu iç açıcı değil. Sporun amatör ve profesyonel olarak geliştirip alt yapısı ile zirveye taşıyacak projelerim hazır. Hem halkımızın sağlığı için spor hem de ülke ve dünya barışına katkıda bulunmak için sporu daha geni kitlelere yaygınlaştırmalıyız. Bu nedenle İsviçreli takım ile kardeş kent kardeş kulüp projesini hayata geçirmek için bugün ilk adımı attık, İsviçreli takımın başkanı da bu konuya sıcak baktı. Başkan seçilirsem bunu yazılı protokol haline getirip kulüp takımlarımızın karşılıklı olarak kentlerde kamp yapmalarını sağlayacağız, bu nedenle tesislerimizin kalitesini de Avrupa standartlarına yükseltmek için projelerimiz hazır. Bodrum yılın 12 ayı spor yapılabilecek bir iklime sahip bu fırsatı değerlendirip özellikle kış aylarında spor turizmini gerçek anlamda zirveye çıkaracağız. Ünlü teknik direktör Fatih Terim ile görüştüğümde Bodrum’un havasının bu tür kamplar için ideal olduğunu zaman geçirmeden gerekli tesislerin kurulmasının şart olduğunu söyledi” dedi.


Alpnach takımı pazartesi günü Bodrumspor Futbol Takımı ile özel hazırlık maçı yapacak.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 17:32
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