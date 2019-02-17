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Saruhan seçim çalışmalarına hızlı başladı

31 Mart seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığı’na Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olan Mustafa Saruhan, seçim çalışmaları kapsamında gece gündüz demeden halkla buluşuyor.

17 Şubat 2019 Pazar 15:11
Saruhan seçim çalışmalarına hızlı başladı

31 Mart seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığı’na Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olan Mustafa Saruhan, seçim çalışmaları kapsamında gece gündüz demeden halkla buluşuyor. Karabağ Mahalle sakinleriyle buluşan Saruhan “daha mutlu, daha umutlu bir Bodrum” sloganıyla yola çıktıklarını açıkladı.


Turgutreis’in doğduğu yer olarak da bilinen Karabağ mahalle muhtarı tarafından sosyal tesiste gerçekleşen buluşmaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Toplatıya CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, CHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu’nun da katıldığı sohbet toplantısında vatandaşlar şikayet, öneri ve isteklerini dile getirdi.


Toplantıda bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan, “birlikte el ele, gönül gönüle, yılmadan, yorulmadan hep birlikte çalışacağız.” Dedi.


Saruhan açıklamasında şunları söyledi;


“Görüyorum ki, hepimiz aynı dertlerden mustaribiz. Ama sakın ola ki, ümitsizliğe kapılmayın. Kiminizden duyuyorum. “Sahipsiz bırakıldık, öksüz, ilgisiz kaldık.” diyorsunuz. Sakın böyle bir düşünceye esir olmayın.


Zira ben, hepimizin arzuladığı, hayallerini süsleyen, içerisinde kültürün, sanatın, yeşilin, doğanın, pırıl pırıl bir denizin olduğu, yollarının düzgün, yaşamanın muhteşem olduğu bir Bodrum’u hep birlikte yaşayacağımızın garantisini sizlere veriyorum. Bunu yapmak için her zaman sizinle aynı yolda yürüyeceğime, sizlerin sorunlarını dinlemek, istek ve önerilerinizi öğrenmek için her 3 ayda bir bu akşam olduğu gibi burada buluşacağımızın sözünü size veriyorum. Yeter ki siz de isteyin. Destek verin. Bu hayali birlikte gerçekleştirelim.”


Yapılan konuşmaların ardından, Turgutreis bölgesinde yaptığı gezinin analizini de Karabağ yaşayanlarıyla paylaşan Saruhan, “Kadınlarımızın bu bölgede ne kadar faal ve sosyal bir hayat yaşadıklarını gördüm.” Diyerek cümlesine başladığı konuşmasında Mustafa Saruhan şunları söyledi; “Bugün Turgutreis pazarında olsun, Pazar yeri etrafındaki, yolumun üzerindeki esnaflar olsun, işletmelerin sahiplerinin büyük kısmının kadınlar olduğuna şahit oldum. Hepsi ile yaptığım sohbetler, aldığım yorumlar öylesine güzeldi ki, Bodrum’da yaşamanın, Bodrum’da kadın olmanın ayrıcalığını bir kez daha gördüm. Yuvayı dişi kuş yapar söz artık geride kaldı. Günümüzde kadınlar sadece evinin hanımı değil, iş kuran yöneten, kazanan toplumda sosyal birer birey olarak baş tacımız olmuşlardır. İşte Bodrum’un farkı, Bodrum’un ayrıcalıklı yaşamı da bu. Bize düşen bu farkı daha da üst bir noktaya taşımak, üreten çalışan, evinin hanımı olan kadınları sosyal hayatlarından kopartmadan, Bodrum’a bu güzelliği yaşatmaya devam etmeleri olacaktır” dedi.


Karabağ Mahalle Muhtarı Ali Saygı önderliğinde toplanan mahalle yaşayanlarıyla 1 saat kadar sohbet eden Mustafa Saruhan, mahalle yaşayanlarının “Bizi Unutma” demeleri üzerinede her 3 ayda bir Bodrum’da her mahalleyi ziyaret edeceğinin ve dileyen herkesin de Başkanlık makamında kendisini istediği zaman ziyaret edebileceğinin sözünü verdi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:11
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