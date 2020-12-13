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Eğitim Şartlar açıklandı! Türkiye’den ‘nükleer enerji’ adımı
Eğitim

Şartlar açıklandı! Türkiye’den ‘nükleer enerji’ adımı

Nükleer enerji alanında daha fazla ilerlemek için Türkiye Çin’in Tsinghua Üniversitesi’e yüksek lisans yapacak öğrenciler gönderecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 09:20:00 -
Şartlar açıklandı! Türkiye’den ‘nükleer enerji’ adımı

Çin’in Tsinghua Üniversitesi’nde “Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi (TUNEM) Yüksek Lisans Programı”na, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için Türkiye’den öğrenci seçimleri başladı.

Yüksek lisans programı 4 yıldır devam ediyor. Programa katılmaya hak kazanan öğrencilere, 2 yıl boyunca okul ücreti ile programa başvuru ücretinden muafiyet, konaklama, sağlık sigortası temin edilirken, aylık 4 bin 500 Yuan (yaklaşık 5 bin 500 lira) harçlık ile gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu gibi imkânları da veriliyor.

Şartları neler?

Programa, İngilizce bilgisi ileri seviyede, genel not ortalaması en az 2.5 düzeyinde ve en geç Haziran 2021’de mezun olmak şartlarını yerine getirebilen adaylar müracaat edilebiliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için programa başvuru yapmak isteyen adayların, 3 Ocak 2021’e kadar pdf formatında İngilizce özgeçmiş, İngilizce transkript ve İngilizce niyet mektubunu, [email protected] mail adresine göndermeleri gerekiyor.

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Yorumlar

Türkoğlu

Öğrenci Seçimi dikkatli yapılmalı. Herkese güven olmaz.
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