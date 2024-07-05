Sarsılmaz dünyayı ayağa kaldıracak hamleyi yaptı! İşte Türk Terminatör

Robotik silah sistemlerine yatırımlarını hızlandıran sarsılmaz yüksek ateş gücünü “kuleye” çıkardı.

“Savunma sanayi odaklı teknoloji şirketi” olma stratejisi doğrultusunda inovasyon yatırımlarına hız veren “Sarsılmaz” yüksek ateş gücüne sahip silah sistemlerini, uzaktan kumandalı silah kulelerine entegre edecek. Bu kapsamda “Best Defence” adıyla yeni bir şirket kuran Sarsılmaz, kara ve deniz savunma sanayinde önemli bir boşluğu dolduracak.

Savunma sanayinin geleceğini “robotik silah sistemlerinde” gören ve bu doğrultuda 2022 yılında bacaklı robot geliştirilmesi ve üretimi için LA2 Dynamics firmasını kuran Sarsılmaz, “savunma sanayi odaklı teknoloji şirketi” olma stratejisini hayata geçirme yolunda önemli bir adım daha attı. Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) alanında yüksek mühendislik ve entegrasyon kabiliyetine sahip Best Grup “silah kuleleri” birimini bünyesine katan Sarsılmaz, “Best Defence” adıyla yeni bir şirket kurarak, 5.56, 7.62, 12.7, 20, 25 ve 30 MM yüksek ateş gücüne sahip silah sistemlerini uzaktan komutalı “Silah Kuleleri”ne entegre ederek savunma sanayi sektöründe önemli bir boşluğu dolduracak. Best Defence envanterinde yer alan kara ve deniz unsurlarına entegre edilecek ve artık Sarsılmaz SAR 127 MT, SAR 762 MT, SAR 556 MT, 20 MM, 25 MM ve 30 MM silahlarıyla üretilmeye devam edecek “Koralp Silah Kulesi”, savunma sanayinde tüm dünyada geçerli kalibrelerdeki silahlara uyumlu özellikler taşıyacak. Koralp Silah Kulesi lazer mesafe ölçer, gündüz kamerası, termal kamera, kalan mühimmat sayacı, son mühimmat uyarısı, balistik koruma ve acil durumlarda manuel kullanım gibi özellikler içeriyor. Koralp Silah Kulesi ayrıca otomatik hedef tanımlama, otomatik hedef takibi, dokunmatik ekranlar, yüksek hassasiyet, farklı silahlarla uyumluluk, yüksek stabilizasyon ve hafiflik gibi avantajlar sunuyor. Koralp UKSS ailesi, milli olarak geliştirilen yapay zeka hedef tespit ve öğrenme yetenekleri sayesinde dünyadaki benzerleri arasında öne çıkıyor. Ayrıca sahip olduğu özel tasarımı ile büyük kalibreli silahlarda dahi geri tepmeyi en aza indirerek atış başarısını en üst seviyeye çıkarıyor.

Latif Aral Aliş: Savunma sanayi ihracatta otomotivi geçebilecek potansiyele sahip

Sarsılmaz’ın Düzce’deki fabrikasında düzenlenen ve Best Defence silah kulelerinin tanıtıldığı basın toplantısında söz alan Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, savunma sanayinin çok yakında otomotiv sektörünü geride bırakarak, “Türkiye’nin en çok ihracat yapan sektörü” olabilme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti. Aliş sözlerine şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi sektörümüz geçen sene savunma sanayi ihracatında yüzde 26’lık bir artış oranı yakaladı. 2023 yılı Haziran ayından bu yana yine ihracatta yüzde 70’lik bir artış söz konusu. Savunma sanayi sektörümüz bu büyüme ivmesini sürdürerek, çok yakın bir tarihte Türkiye’nin en büyük ihracat sektörlerinden bir tanesi olacak. Sarsılmaz, 1880’den bu yana 5 nesildir silah üretimine devam ederek, ülkemiz savunma sanayinin en köklü kuruluşları arasında yer alıyor. Ancak özellikle son 20 yılda silah üretiminin yanında artık kendimizi ‘bir teknoloji şirketi’ olarak konumlandırıyoruz. Bugüne kadar çoğunlukla ithal edilen savunma sanayi ürünlerini kendi ülkemizde üretmeyi başardık ve ihraç ürünlerimizle dünyada kendimize saygın bir yer edindik. Sarsılmaz olarak, son 1 yıllık dönemde savunma sanayi ihracatında yüzde 70’lik bir ihracat artışı yakaladık. Yaptığımız son yatırımlarla birlikte silah, mühimmat, patlayıcı, robot gibi temel unsurların yanı sıra savunma sanayinin tamamlayıcı unsurlarında da dünyanın en büyük şirketleriyle rekabet edebilir hale geldik. Savunma sanayi sektörünün her segmentinde varız. Son olarak savunma sanayi teknolojilerinde gösterdiği başarıyla hem Türkiye’de hem yurt dışında kendisini kanıtlamış olan ve uzaktan kumanda teknolojik kuleleri alanında ülkemizin en itibarlı şirketlerinden olan Best Defence’yi de Sarsılmaz ailesine kattık. Bu adımla birlikte ülkemizin savunma sanayi teknolojilerindeki gücünü ve iddiasını daha da artırmış olduk”

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Derebaşı: Kullanıcılar 15 dakikalık eğitimle ‘sniper’ seviyesinde atış yapabilecek

Best Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Derebaşı da, bugüne kadar Best Savunma Teknolojileri envanterinde bulunan silah kulelerini, önümüzdeki dönemde Sarsılmaz çatısı altında geliştirmeye devam edeceklerini söyleyerek, ”Övünerek söylüyorum ki, Koralp Silah Kulesi teknolojileri şu an dünyada benzerleriyle kıyaslanamayacak özelliklere sahip, son derece gelişmiş bir sistemlerdir. Koralp Silah Kulesi, yapay zekayı aktif olarak kullanabilen dünyadaki belki de tek sistem olarak ön plana çıkıyor. Silah kuleleri sektörü, yaklaşık olarak yıllık 15 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip. Önümüzdeki ilk üç yıllık dönemde, bu rakamın minimum yüzde beşine talip olmayı planlıyoruz. Sahip olduğumuz kapasiteyle, ülkemiz başta olmak üzere, dost ve müttefik ülkelerin silah kulesi ihtiyacını 5.56 mm’den 30 mm’ye kadar karşılayabilecek durumdayız. Sarsılmaz ile bu birlikteliğimiz sonrası teknolojimizi daha da geliştirerek ve özellikle yapay zekayı daha aktif kullanarak, kullanıcı dostu silah kulelerimizle bir an önce sahada daha yaygın olarak tercih göreceğimizi düşünüyoruz. Koralp Silah Kulesi ailesi yaklaşık yedi yıldır envanterde bulunuyor. Sistemimiz yapay zeka sayesinde insan, drone ve araçları birbirinden ayırt edebiliyor. Bu şekilde herhangi bir kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan hedefi en doğru şekilde tanımlayabiliyoruz. Dokunmatik ekranın getirdiği avantajla, kullanıcılar neredeyse 15 dakikalık bir eğitimden geçerek neredeyse sniper seviyesinde atış yapabilecek bu sistemi kullanabilir hale gelebiliyor” şeklinde konuştu.

Özyılmaz: İnsansız sistemlere yatırımlarımız sürecek

Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz da “1,5 yıl önce katıldığımız IDEF fuarında ilk kez insansız sistemlere yatırım yapmaya başladığımızı duyurmuştuk. Bugün bu alanda ilk somut adımı atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu teknolojilere sahip olabilmek demek, tüm dünyada bir elin parmaklarını geçmeyen sayıdaki üretici arasında yer alabilmek demek. Silah Kulelerinde sahip olduğumuz bu imkanı mühimmatla da birleştirerek, savunma sanayinde ülkece ihtiyacımız olan mühimmatı, silahı ve uzaktan kumandalı sistemleri bir araya getirmiş oluyoruz. Sarsılmaz olarak önümüzdeki dönemde de bu vizyonla ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah yakın sürede hem mühimmatta hem platformda hem silahta yeni ürünlerimizi hep beraber lanse edeceğiz” dedi.