SARSILMAZ, Afrika sahnesinde: BAMEX 2025’te Türk Savunma gücü sergilenecek

Türk savunma sanayi sektörünün lider şirketi SARSILMAZ, Afrika kıtasındaki stratejik açılımını sürdürüyor. Şirket, Afrika kıtasının güvenlik ihtiyaçlarına yönelik olarak %100 milli ve yerli çözümleri ile sahaya çıkarken, Afrika ülkeleri silahlı kuvvetlerinin yeniden donatılmasına yönelik geniş spektrumdaki silah ürün gamıyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. 11-14 Kasım 2025 tarihlerinde Mali’nin başkenti Bamako’da düzenlenecek olan BAMEX 2025 fuarında yer alacak olan şirket, bölgesel güvenlik ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren ürünleriyle fuarın en dikkat çeken katılımcılarından biri olmaya hazırlanıyor.

Sahel Bölgesi ile Batı Afrika arasındaki jeopolitik konumuyla Afrika’nın merkezinde yer alan Mali, sadece Türk savunma sanayi şirketlerinin katılacağı büyük bir fuara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. SARSILMAZ’ın ihracat odaklı büyüme politikasında önemli bir bölge olan Afrika pazarının merkezinde gerçekleştirilecek olan fuar, Afrika ülkelerindeki sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Mali’deki bu büyük etkinlikte, sergilenen ürünlerin performanslarının birebir gözlemlenebileceği atış faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Bu yönüyle BAMEX 2025, katılımcılara ürünleri doğrudan deneyimleme fırsatı sunan nadir etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Bir orduyu donatacak ürün gamıyla SARSILMAZ, BAMEX 2025’te SAR127 MT, SAR762 MT, SAR56, SAR9 silah ailesi gibi öne çıkan modelleriyle yer alacak. Afrika ülkelerinin yeniden dizayn etmeye başladıkları ordularının silah ihtiyaçlarının tamamını karşılamaya aday olan SARSILMAZ silah ailesi, farklı operasyonel ortamlara uyumu, dayanıklılığı ve kullanıcı dostu tasarımlarıyla öne çıkıyor.

Fuarda SARSILMAZ’ın tamamen yerli tasarım ve mühendislikle üretilen SAR9 tabanca serisi başta olmak üzere geniş ürün yelpazesi profeyonellerle buluşacak. SARSILMAZ standındaki ağır makineli tüfek SAR 127 MT, piyade ve araç üstü kullanıma yönelik olarak geliştirilen SAR 762 MT, kullanıcı dostu ve ergonomik yapısıyla dikkat çeken SAR 56 gibi göz dolduran ürünlerin fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.

AFRİKA’DA YÜKSELEN DİNAMİK: MALİ VE BATI AFRİKA’NIN POTANSİYELİ

Mali’li yetkililer fuarın temasının “Afrika, küresel savunma inovasyonlarının merkezinde” olarak belirlendiğini açıklarken, sektörde inovasyon ve AR-GE’ye en büyük yatırımlardan birini yapan SARSILMAZ için bu tema yeni imkanları beraberinde getiriyor. Fuar, Afrika’da ülkelerin “güvenlik direncini yeniden inşa etme” yöneliminin bir uzantısı olarak görülürken, Türkiye’de silahlı kuvvetler için geliştirdiği yerli ve milli silahlarla ilklere imza atan SARSILMAZ, Afrika’da da orduların yeniden dizaynında etkin rol almaya hazırlanıyor.

SARSILMAZ’ın BAMEX 2025’e katılımı Afrika’daki genişleme stratejisinin takipçisi olduğunu da ortaya koyuyor. Afrika’da marka bilinirliğini daha da artırmak, yerel kamu ve askeri yetkililerle doğrudan temas kurmak, potansiyel temsilcilik ağlarını genişletmek bu stratejinin temel taşları arasında yer alıyor.

Fuar süresince SARSILMAZ, yeni iş birlikleri geliştirmeye, kamu ve askeri yetkililerle birebir görüşmeler gerçekleştirmeye ve ürün gamını bölgenin ihtiyaçlarına göre uyarlamaya odaklanacak. Şirket, Mali ve Batı Afrika’nın genelinde savunma sanayi alanında sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmayı hedefliyor.