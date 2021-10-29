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Spor Sarri'den Fenerbahçe için Muriqi açıklaması
Spor

Sarri'den Fenerbahçe için Muriqi açıklaması

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Lazio'nun forveti Vedat Muriqi ile ilgili teknik direktör Maurizio Sarri'den açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 18:17:00 -
Sarri'den Fenerbahçe için Muriqi açıklaması

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği iddia edilen, Vedat Muriqi hakkında açıklamalarda bulundu.

Serie A'da Lazio'nun yarın Atalanta ile karşılaşacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin transfer radarında bulunduğu iddia edilen golcü futbolcu Vedat Muriqi hakkında açıklamalarda bulundu.

Football Italia'da yer alan habere göre Sarri, Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transferine dair söylentiler hakkında hiçbir şey bilmediğini dile getirdi.

Sarri'nin açıklamaları şu şekilde:

"Vedat Muriqi iyi çalışıyor. Bologna maçından sonra kendisinin ve takımın performansından memnun değildi. Ancak Fenerbahçe'ye transferine dair söylentiler hakkında hiçbir şey bilmiyorum."

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