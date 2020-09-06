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Aktüel Saros Körfezi'nde su altında evlilik teklifi
Aktüel

Saros Körfezi'nde su altında evlilik teklifi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 12:57:58 -
Saros Körfezi'nde su altında evlilik teklifi

EDİRNE (AA) - İlk dalış tecrübesinde su altında evlilik teklifi alan öğretmen, evlilik yolunda ilk adımı su altında attı.

Tekirdağ'da Türk Telekom Ticari Faaliyetler Yöneticisi olan Gökay Gökmen, kız arkadaşı psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni Duygu Tosun'a farklı bir evlilik teklifi yapmak istedi.

Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nin Enez Sahili'ne kız arkadaşıyla gelen Gökmen, dalış merkezinde dalış kıyafeti giyerek eğitmenlerle 5 metre derinliğe daldı.

Fotoğraf çektirdiği sırada dalış hocası, Tosun'a arkasına bakmasını işaret etti. Tosun arkasını döndüğü sırada erkek arkadaşının "Duygu benimle evlenir misin?" yazılı pankartı tuttuğunu gördü. Gelin adayının ilk kez dalış yapma heyecanı, aldığı evlilik teklifle katlandı.

Duygu Tosun, başını sallayarak teklifi kabul ettiğini belirtince Gökay Gökmen, yanında getirdiği tek taş yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı.

Deniz altında yaşanan o anlar su altı kamerasınca görüntülendi.

Dalış merkezi sahibi ve dalış eğitmeni Ender Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftin mutluluklarını su altında ölümsüzleştirdiklerini belirterek, "Genç çiftimizle Saros Körfezi'nin Enez Sahili'nde dalış gerçekleştirdik. Gökay Bey güzel bir sürpriz hazırlamış, bizde mutluluklarını kalıcı olması için ona yardımcı olduk. Ömür boyu mutluluklar dileriz." diye konuştu.

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