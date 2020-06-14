Saros Körfezi'nde pamuk türü köpek balığı paniği! İlk kez kıyıya bu kadar yakın görüldü

Edirne'nin Enez ilçesinde amatör balıkçılık yapan Yunus Saç (60), teknesiyle açıldığı Saros Körfezi'nde köpek balığı görüntüledi. Yunus Saç, "Karadan yaklaşık 1 mil açıkta, Yunanistan karasuları sınırında 15 metre derinlikte oltayla balık avlıyorduk. Birden yanımıza 2 metre uzunluğunda bir köpek balığı geldi. Teknemizin etrafında dolanarak tur attı. Bu sırada biz kendisine tuttuğumuz balıklardan verdik. Balıkları yedi ve yaklaşık 15 dakika teknenin etrafında kaldı" dedi.

Köpek balığını beslediler

Enez ilçesinde amatör balıkçılık yapan Yunus Saç, teknesiyle balık tutmak için damadı Aslan Cihan ile birlikte Saros Körfezi'ne açıldı. Kıyıdan yaklaşık 1 mil açılan Saç, 15 metre derilikte balık tutuğu sırada teknenin yanına pamuk türü olduğu tahmin edilen bir köpek balığı geldi. Köpek balığı tekne çevresinde tur atarken, Saç, cep telefonuyla tekne çevresinde dolaşan köpek balığını görüntülerken, Cihan da balık vererek besledi.

Teknenin etrafında dolanıp tur attı

Enez'de 30 yıldır amatör balıkçılık yaptığını ve ilk kez bu kadar yakından köpek balığı gördüğünü söyleyen Saç, "Sabah saatlerinde damadım ile birlikte tekneyle balığa çıktık. Karadan yaklaşık 1 mil açıkta, Yunanistan karasuları sınırında 15 metre derinlikte oltayla balık avlıyorduk. Birden yanımıza 2 metre uzunluğunda bir köpek balığı geldi. Teknemizin etrafında dolanarak tur attı. Bu sırada biz kendisine tuttuğumuz balıklardan verdik. Balıkları yedi ve yaklaşık 15 dakika teknenin etrafında kaldı. Bizi hiç korkutmadı bu anları cep telefonu kamerasına anı olsun diye çektik" dedi.

"Bu kadar yakında görülmez"

Enez'de kıyıya yakın ilk kez bir köpek balığı gördüğünü belirten Saç, "Bu balıklar daha derin sularda ve açıkta yaşarlar. Bizim bulunduğumuz yerde suyun derinliği 15 metreydi. Kendisiyle bir bağ kurduk, hiç korkmadım. Balıkları yedikten bir süre sonra derin sulara doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Bir daha görmek isterim" diye konuştu.