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Dünya Sarkozy'den şaşırtan Türkiye çıkışı
Dünya

Sarkozy'den şaşırtan Türkiye çıkışı

Nicolas Sarkozy, Fransa Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde kendisinin Türkiye'ye karşı dürüst davrandığını ancak Avrupa'nın Türkiye'ye karşı diplomaside gerçek bir iki yüzlülük sergilediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 05:22:00 -
Sarkozy'den şaşırtan Türkiye çıkışı

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Fransa devlet televizyonu France TV’ye konuştu. Türkiye ile ilgili de soruları yanıtlayan Sarkoz, önemli açıklamalarda bulundu.

Programda "Türkiye'nin AB yolculuğunu engelleyen siyasetçi" olarak tanımlanan Sarkozy, Türkiye ve AB arasındaki ilişkiye dair konuştu.

"Avrupa, Türkiye'ye karşı diplomaside gerçek bir iki yüzlülük sergiledi"

Sarkozy açıklamalarında, "O dönem benim sorunum Erdoğan'ın kendisiyle değildi. Benim sorunum Türkiye'nin Avrupa'lı olmamasıydı. Avrupa, Türkiye'ye karşı diplomaside gerçek bir iki yüzlülük sergiledi.

"Türk halkını seviyorum"

Kimse doğruları söylemeye cesaret edemedi, ama ben Türkiye'ye gerçekleri söylemeyi, dürüst olmayı seçtim. Çünkü o ülkeyi ve Türk halkını seviyorum. Türkler, doğrudan konuşan, cesur, dürüst insanlar" ifadelerini kullandı.

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