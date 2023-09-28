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Dünya Sarkisyan tehdit etti: Defter asla kapanmayacak
Dünya

Sarkisyan tehdit etti: Defter asla kapanmayacak

Yeniakit Publisher
2023-09-28 23:02:00 -
Sarkisyan tehdit etti: Defter asla kapanmayacak

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Karabağ için tehditler savurdu.

Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Karabağ'da alınan yenilgiyi kabullenemedi. Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonu sayesinde bölgedeki yasa dışı silahlı Ermeni gruplara geri adım attırıldı.

Bakü yönetimi, kendi toprağı olan Karabağ'da hakimiyet kurmaya başladı. Ermeniler ise kendi istekleriyle bölgeyi terk ediyor.

Ermenistan'ın üçüncü Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Karabağ defterinin kendisi için kapanmadığını iddia etti.

"Defter asla kapanmayacak"

Gazetecilere konuşan Sarkisyan, tehditte bulunmaya çalıştığı açıklamasında şunları söyledi:

"Benim için (Karabağ defteri) asla kapanmayacak. Şunu söylemeliyim ki, umutsuzluk günahtır. Bu gerçeği insanlara da anlatmaya çalışmamızda fayda var."
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Ermenistan'a dönenlerin sayısı

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren 68 bin 386 Ermeni, Karabağ'ı terk ederek Ermenistan sınırından geçiş yaptı.

Öte yandan Batı'ya yaklaşmak isteyen Erivan yönetiminin tavrı, Rusya'da hoş karşılanmıyor. Durum, karşılıklı yapılan açıklamalara yansıyor.

Rusya: Putin Ermenistan'a girmeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan'ı yakın gelecekte ziyaret etmeyeceğini söyledi.

Peskov, bu açıklamayı, Putin'in bu yönde bir planı olup olmadığına dair gazetecilerin soruları üzerine yaptı.

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Yorumlar

Emekli Memur 68.

Bizdede defter kapanmayacak, Ermenilerin Anadoluda ve Karabağ'daki katliamların defterlerinin kapağı hala açık duruyor.
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