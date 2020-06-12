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Yerel

Şarkışla altyapısı Haziran sonuna yetişecek

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ilçe alt yapı çalışmalarının Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:57:50 -
Şarkışla altyapısı Haziran sonuna yetişecek

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ilçe alt yapı çalışmalarının Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.


Sivas’ın Şarkışla ilçe Belediyesi normalleşme süreci ile normal iş programı çalışmalarını hızlandırdı. Ana caddelerin üzerinde ki alt yapı çalışmalarına hız verildi. Çalışmaları yerinde takip eden Şarkışla Belediye Başkanı Turgay Oğuz, kanalizasyon, yağmur suyu hattı ve içme suyu ana şebekesi hattının Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek içme suyu arıtma tesisinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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