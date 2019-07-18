Şark’ın Sultan’ı IV. Murad
Prof. Dr. Abdülkadir Özcan’ın, Sultan 4. Murat Han döneminin önemli olaylarını muazzam bir üslupla anlattığı ‘IV. Murad Şarkın Sultanı’ isimli eseri büyük beğeni topluyor.18 Temmuz 2019 Perşembe 17:31
Osmanlı’nın en kudretli padişahlarından biri olan 4. Murad Han’ın kişiliğine dair derin analizlerin de yer aldığı eser, tarihe meraklı okuyucuları keyifli bir serüvene çıkarıyor. Revan ve Bağdat’ın Fatih’ini tanımak isteyenlerin kaçırmaması gereken bu eser Kronik Yayınlarından çıkıyor. 4. Murad dönemini araştırmak isteyen tarihçiler için başucu niteliği taşıyan eser, her yönüyle göz dolduruyor.
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