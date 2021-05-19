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Şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti
Medya Şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti
Medya

Şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti

53 yaşındaki şarkıcı Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 19:43:00 -
Şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti

25 Ekim 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelen şarkıcı Oğuz Yılmaz 53 yaşında hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

'Çekirge' şarkısı Hollywood'da kullanılan Oğuz Yılmaz, yeni albüm hazırlığı yapıyordu.

Yılmaz son röportajında yeni tip koronavirüs pandemiden dolayı zararda olduğunu söyleyip "Ama hiçbir kazanç sağlıktan önemli değildir" demişti.

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