Şarkıcı Hakan Peker'le ilgili flaş gelişme! Vay sapık vay

Şarkıcı Hakan Peker'in saplantılı bir hayranı var. Şarkıcı, iddiaya göre saplantılı hayranı 34 yaşındaki Tuğba B.’yi sosyal medyada engelledi.

34 yaşındaki Tuğba B. engellendikten sonra şarkıcı hakkında sosyal medya hesabından "Sapık, dengesiz, vertigo hastası seni, sapık olduğun belli ruh hastası" şeklinde paylaşımlar yaparak şarkıcıya hakaret etti.

Mahkemeye koştu

Tuğba B.'nin Hakan Peker'in fotoğraflarını izinsiz bir şekilde kendi hesabından paylaşmasının ardından, Hakan Peker daha fazla dayanamayıp soluğu savcılıkta aldı.

''Bir anlık kızgınlık''

Hakan Peker takipçisi Tuğba B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakan Peker'in şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsvcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Tuğba B., çocukluğundan beri Hakan Peker hayranı olduğunu, sosyal medyada kendisini engellemesi nedeniyle ünlü şarkıcıya kızdığını ve bir anlık kızgınlıkla bu paylaşımları yaptığını söyledi.

13 yıla kadar hapis

Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli takipçi Tuğba B. hakkında 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma', 'Hakaret' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli kadının yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Hakan Peker'in böyle bir olay yaşaması üzerine sevenleri Hakan Peker'in adını arama motorlarında aratmaya başladı. Peker'in geçmişi merak konusu oldu.